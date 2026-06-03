Президент не назвав кількість систем та ракет, які планує одержати Україна

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна має якнайшвидше оплатити контракт зі США на постачання зенітно-ракетних комплексів Patriot та ракет до них, інакше терміни постачання можуть бути відкладені до 2030 року. Про це він повідомив під час брифінгу з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте в Києві 3 червня.

За його словами, у 2025 році Україна домовилась з американським виробником щодо постачання нових ЗРК Patriot та відповідної кількості ракет до них.

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«Кількість не можу розголошувати... Черга на PAC-2, PAC-3 і системи Patriot вимірюється роками. Якщо чесно, цей новий пакет ми могли б отримувати приблизно з 2030 року. Це не влаштовувало ні мене, ні нашу команду. Ми шукали альтернативи», – сказав Зеленський.

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Він пояснив, що постачання систем Patriot і ракет до них здійснюється почергово з-поміж країн, які уклали контракти з американськими виробниками. Водночас Україні вдалося домовитися з окремими партнерами, щоб вони поступилися своїм місцем у цій черзі.

«Ви можете потрапити в цю чергу, якщо оплатили контракт. Тому ми повинні проплатити його... Інакше ці системи й ракети прийдуть у 2030 році», – наголосив Зеленський.

Президент доручив Міністерству закордонних справ, РНБО та Міністерству оборони оперативно знайти фінансування для цього напряму.

«І якщо не заходять ті чи інші такі високі об’єми грошей від партнерів, ми повинні знайти ці гроші. Неважливо де. Просто їх знайти», – підсумував він.

Нагадаємо, наприкінці травня Володимир Зеленський надіслав президенту США Дональду Трампу та Конгресу США термінового листа через критичний дефіцит систем протиповітряної та протиракетної оборони в Україні.