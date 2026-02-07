Пожежа трапилася в будинку на вул. Січових Стрільців

У суботу, 7 лютого, у Львові внаслідок пожежі загинув чоловік. Про це повідомили на сайті Львівської міської ради.

Пожежа трапилася на третьому поверсі багатоквартирного будинку на вул. Січових Стрільців. За попередньою інформацією, загинула людина, яка перебувала у помешканні. Сам будинок є в управлінні ОСББ. Причини та усі обставини події з’ясовують.

Як уточнили ZAXID.NET у ДСНС Львівщини, загиблим є чоловік, його дані встановлюють. Рятувальники зазначають, що квартира була захаращена, що ускладнювало гасіння. Пожежу вже ліквідували.