Вибух зруйнував двоповерхову будівлю

У селі Дуліби на Львівщині трапився вибух у двоповерховій будівлі Стрийського автотранспортного підприємства. Відомо про трьох потерпілих, їх госпіталізували. Причини вибуху наразі не відомі. Через розбір завалів та пожежу перекрили рух транспорту на трасі Київ – Чоп. Під час розбору завалів на місці вибуху виявили тіло людини.

Як повідомили в ДСНС, рятувальники отримали повідомлення про вибух у селі Дуліби, що у передмісті Стрия ввечері пʼятниці, 6 лютого, о 17:33. Внаслідок вибуху двоповерхова цегляна будівля зруйнована вщент.

Місце, де стався вибух, на Google Maps.

«На місці зараз працюють рятувальники та правоохоронці. Надзвичайники ліквідовують займання та проводять розбір конструкцій», – ідеться в повідомленні ДСНС.

Причина вибуху наразі не відома. Судячи з оприлюднених очевидцями відео, вибух трапився на обʼїзній Стрия, уламки будівлі розкинуті довкола на кілька метрів, видно пошкодження сусідніх будівель та автомобілів.

У поліції уточнили, що вибух трапився на на автотранспортному підприємстві. Наразі відомо про трьох потерпілих, їх госпіталізували. Двоє з них у важкому стані.

Фото прокуратури та ДСНС

За інформацією Львівської обласної прокуратури, вибух повністю зруйнував виробничі будівлі Стрийського автотранспортного підприємства.

Пізніше в ДСНС повідомили, що на місці вибуху виявили тіло чоловіка.