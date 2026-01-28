Інцидент стався в селі Вигода Верховинського району

У середу, 28 січня, у приватному будинку в селі Вигода Верховинського району вибухнула газова суміш. Наразі відомо про двох травмованих – чоловіка та жінку.

Як повідомили у Головному управлінні ДСНС України в Івано-Франківській області, інцидент стався близько 9:00. На місце події направили чергове відділення пожежно-рятувальної частини Верховини та місцеву пожежну команду села Красноїлля.

«Ймовірно, стався вибух газоповітряної суміші без подальшого горіння. Внаслідок вибуху будинок частково зруйновано. За попередньою інформацією, травмувалися чоловік та жінка. Постраждалу бригада екстреної медичної допомоги доправила до лікувального закладу», – зазначили в ДСНС.

На місці події працюють офіцер-рятувальник громади та правоохоронці. Інформація про постраждалих уточнюється.