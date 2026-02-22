Канада – США – 1:2 (після овертайму)

На Олімпійських іграх в італійських Мілані та Кортіна-д’Ампеццо закінчився останній змагальний день, в якому розігрувалося 5 комплектів нагород. Яка країна стала лідером за кількістю трофеїв і скільки медалей здобули інші держави – читайте на ZAXID.NET.

Золоту медаль у фристайлі в дисципліні хафпайп завоювала китаянка Ейлін Гу (раніше вона взяла срібло в слоупстайлі та бігейрі). Ще одна представниця Китаю – Лі Фанхуей стала другою, а топ-3 замкнула Зоя Аткін з Великої Британії.

У лижному жіночому марафоні на 50 км класичним стилем тріумфувала Ебба Андерссон зі Швеції, яка реабілітувалась за прикре падіння в естафеті напередодні. Другою фінішувала норвежка Хейді Венг, а третьою стала швейцарка Надя Келін. Карма наздогнала росіянку Дар'ю Непряєву, яка заробила дискваліфікацію за те, що вдягнула лижі німкені Катаріни Хенніг. Україну у цій гонці мала представляти Анастасія Нікон, однак через хворобу вона не вийшла на старт.

У бобах-четвірках серед чоловіків перші дві сходинки взяла збірна Німеччини, а третьою стала Швейцарія.

У фіналі жіночого керлінгу збірна Швеції дотисла Швейцарію, а бронзу напередодні здобула Канада.

У чоловічому хокеї США перемогла Канаду в овертаймі (2:1). Для американців це третє золото Олімпійских ігор в хокеї та перше з 1980 року.

Медальний залік очолила Норвегія, яка зуміла завоювати 41 медаль: 18 золотих, 12 срібних та 11 бронзових. На другому місці розсташувались США – 33 нагороди, причому 12 золотих є національним рекордом країни. В останній момент на третю сходинку вирвались Нідерланди, витіснивши господарів змагань – Італію.

Медальний залік Олімпіади станом на 22 лютого