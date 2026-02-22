Суперфінал у хокеї і дискваліфікація росіянки: медальний залік Олімпіади станом на 22 лютого
Українські спортсмени ще напередодні завершили свої виступи, тож повертаються на батьківщину без нагород
На Олімпійських іграх в італійських Мілані та Кортіна-д’Ампеццо закінчився останній змагальний день, в якому розігрувалося 5 комплектів нагород. Яка країна стала лідером за кількістю трофеїв і скільки медалей здобули інші держави – читайте на ZAXID.NET.
Золоту медаль у фристайлі в дисципліні хафпайп завоювала китаянка Ейлін Гу (раніше вона взяла срібло в слоупстайлі та бігейрі). Ще одна представниця Китаю – Лі Фанхуей стала другою, а топ-3 замкнула Зоя Аткін з Великої Британії.
У лижному жіночому марафоні на 50 км класичним стилем тріумфувала Ебба Андерссон зі Швеції, яка реабілітувалась за прикре падіння в естафеті напередодні. Другою фінішувала норвежка Хейді Венг, а третьою стала швейцарка Надя Келін. Карма наздогнала росіянку Дар'ю Непряєву, яка заробила дискваліфікацію за те, що вдягнула лижі німкені Катаріни Хенніг. Україну у цій гонці мала представляти Анастасія Нікон, однак через хворобу вона не вийшла на старт.
У бобах-четвірках серед чоловіків перші дві сходинки взяла збірна Німеччини, а третьою стала Швейцарія.
У фіналі жіночого керлінгу збірна Швеції дотисла Швейцарію, а бронзу напередодні здобула Канада.
У чоловічому хокеї США перемогла Канаду в овертаймі (2:1). Для американців це третє золото Олімпійских ігор в хокеї та перше з 1980 року.
Медальний залік очолила Норвегія, яка зуміла завоювати 41 медаль: 18 золотих, 12 срібних та 11 бронзових. На другому місці розсташувались США – 33 нагороди, причому 12 золотих є національним рекордом країни. В останній момент на третю сходинку вирвались Нідерланди, витіснивши господарів змагань – Італію.
Медальний залік Олімпіади станом на 22 лютого
|№
|Країна
|Золото
|Срібло
|Бронза
|Усього
|1
|Норвегія
|18
|12
|11
|41
|2
|США
|12
|12
|9
|33
|3
|Нідерланди
|10
|7
|3
|20
|4
|Італія
|10
|6
|14
|30
|5
|Німеччина
|8
|10
|8
|26
|6
|Франція
|8
|9
|6
|23
|7
|Швеція
|8
|6
|4
|18
|8
|Швейцарія
|6
|9
|8
|23
|9
|Австрія
|5
|8
|5
|18
|10
|Японія
|5
|7
|12
|24
|11
|Канада
|5
|7
|9
|21
|12
|Китай
|5
|4
|6
|15
|13
|Південна Корея
|3
|4
|3
|10
|14
|Австралія
|3
|2
|1
|6
|15
|Великобританія
|3
|1
|1
|5
|16
|Чехія
|2
|2
|1
|5
|17
|Словенія
|2
|1
|1
|4
|18
|Іспанія
|1
|0
|2
|3
|19
|Бразилія
|1
|0
|0
|1
|19
|Казахстан
|1
|0
|0
|1
|21
|Польща
|0
|3
|1
|4
|22
|Нова Зеландія
|0
|2
|1
|3
|23
|Фінляндія
|0
|1
|5
|6
|24
|Латвія
|0
|1
|1
|2
|25
|Данія
|0
|1
|0
|1
|25
|Естонія
|0
|1
|0
|1
|25
|Грузія
|0
|1
|0
|1
|28
|Болгарія
|0
|0
|2
|2
|29
|Бельгія
|0
|0
|1
|1
|Україна
|0
|0
|0
|0