Україна у фіналі лижної акробатики і в топ-10 масстарту: медальний залік Олімпіади 20 лютого
«Синьо-жовті» досі залишаються без нагород
На Олімпійських іграх в італійських Мілані та Кортіна-д’Ампеццо закінчився п’ятнадцятий змагальний день, в якому медалі було розіграно в біатлоні, керлінгу, ковзанярському спорті, лижній акробатиці, фристайлі та шорт-треку. Українські спортсмени надалі залишаються без нагород. Яка країна лідирує у медальному заліку станом на 20 лютого та яке місце посідає Україна – читайте на ZAXID.NET.
У жіночому фристайлі (лижний крос) перемогу здобула бронзова призерка Пекіна-2022 Даніела Майєр з Німеччини. Срібло виборола швейцарка Фанні Сміт, скориставшись помилкою олімпійської чемпіонки Пекіна-2022 Сандри Неслунд. Шведка, у підсумку, стала третьою.
У чоловіків в дисципліні хафпайп найкращим став представник США Алекс Феррейра (для нього це золото стало першим в межах Олімпіади – раніше він здобував срібну медаль Пхенчхані-2018, а також ставав бронзовим презером Пекіна-2022). Другу сходинку посів естонець Генрі Сільдару, а топ-3 замкнув канадієць Брендон Маккай.
У лижній акробатиці серед чоловіків тріумфував китаєць Сіньді Ван, для якого ця перемога стала першою на олімпійських іграх.Другу сходинку посів швейцарець Ное Рот (131.58), а топ-3 замкнув ще один китайський спортсмен Лі Тяньма.
Україну у цій дисципліні представляли одразу чотири спортсмени – Олександр Окіпнюк, Ян Гаврюк, Дмитро Котовський та Максим Кузнєцов. Лише Окіпнюк зумів подолати кваліфікацію і потрапити до фіналу, де посів 10-ту сходинку і не зміг пробитись у суперфінал, де розігрувались медалі.
У біатлонному чоловічому масстарті величезні надії українці покладали на Віталія Мандзина та Дмитра Підручного. На жаль, зачепитись за трійку призерів наші земляки не змогли: Мандзин фінішував десятим, а Підручний – сімнадцятим. Золото і срібло здобули норвежці Йоганнес Дале-Шевдаль та Стурла Легрейд, а бронзу в доробку француза Кантен Фійон-Має.
У ковзанярському спорті на дистанції 1500 метрів серед жінок чемпіонкою стала представниця Нідерландів Антоінетте де Йонг. На цих Іграх для неї це перша медаль, до цього вона була дворазовою призеркою Пхенчана-2018 та Пекіна-2022. Срібло виборола норвежка Райне Віклунд (раніше вона вигравала бронзу на дистанції 5000 метрів та срібло в забігу на 3000 метрів). Бронзову медаль здобула канадська ковзанярка Валері Мальта (на цій Олімпіаді в її колекції вже є золото в командних змаганнях та бронза на дистанції 3000 метрів). Україна у цій дисципліні представлена не була.
У чоловічій естафеті з шорт-треку на дистанції 5000 метрів найшвидшою стала команда Нідерландів. Другою фінішувала збірна Південної Кореї, а третьою стала Італія. Українська збірна не брала участі в цій естафеті.
На дистанції 1500 метрів серед жінок золоту медаль здобула представниця Південної Кореї Кім Ґіл Лі. Срібна нагорода дісталася її землячці Чхве Мін Джон, а бронзу взяла американка Корінн Стоддард. Українки в цій дисципліні участі не брали.
Бронзові медалі розіграли у керлінгу. Чоловіча збірна Швейцарії буквально знищила Норвегію з рахунком 9:1.
Також визначились фіналісти у чоловічому хокеї. Канада перемогла Фінляндію з рахунком 3:2, а США розгромила Словаччину.
Медальний залік продовжує впевнено очолювати збірна Норвегії. На другому місці перебуває США, а топ-3 замикає Італія.
Медальний залік Олімпіади станом на 20 лютого
|№
|Країна
|Золото
|Срібло
|Бронза
|Усього
|1
|Норвегія
|17
|10
|10
|37
|2
|США
|10
|12
|7
|29
|3
|Італія
|9
|5
|13
|27
|4
|Нідерланди
|8
|7
|3
|18
|5
|Німеччина
|6
|8
|8
|22
|6
|Франція
|6
|8
|6
|20
|7
|Швейцарія
|6
|6
|5
|17
|8
|Швеція
|6
|6
|4
|16
|9
|Австрія
|5
|8
|5
|18
|10
|Японія
|5
|7
|12
|24
|11
|Канада
|4
|5
|8
|17
|12
|Китай
|4
|3
|5
|12
|13
|Південна Корея
|3
|4
|3
|10
|14
|Австралія
|3
|2
|1
|6
|15
|Великобританія
|3
|0
|0
|3
|16
|Чехія
|2
|2
|0
|4
|17
|Словенія
|2
|1
|1
|4
|18
|Іспанія
|1
|0
|1
|2
|19
|Бразилія
|1
|0
|0
|1
|19
|Казахстан
|1
|0
|0
|1
|21
|Польща
|0
|3
|1
|4
|22
|Нова Зеландія
|0
|2
|1
|3
|23
|Фінляндія
|0
|1
|4
|5
|24
|Латвія
|0
|1
|1
|2
|25
|Естонія
|0
|1
|0
|1
|25
|Грузія
|0
|1
|0
|1
|27
|Болгарія
|0
|0
|2
|2
|28
|Бельгія
|0
|0
|1
|1
|Україна
|0
|0
|0
|0
Де дивитися Олімпіаду-2026
В Україні Олімпіаду-2026 офіційно транслюватимуть платформи суспільного мовника:
- місцеві телеканали «Суспільного» («Суспільне Київ», «Суспільне Львів» тощо) та телеканал «Суспільне Спорт»;
- сайт «Суспільне Спорт»;
- «Євроспорт» (покаже усі змагання в повному обсязі – щонайменше 865 годин прямої трансляції). MEGOGO забезпечить основні телеканали мовника – «Євроспорт 1», «Євроспорт 2» та «Євроспорт» (на сайті буде доступна 4K аудіодоріжка з українським коментарем).
Нагадаємо, на зимовій Олімпіаді спортсмени змагатимуться за 195 медалей у 16 олімпійських видах спорту. Україну на Іграх представлятимуть 46 атлетів, які вибороли ліцензії у 11 видах спорту: найбільше представників Україна матиме у біатлоні та санному спорті (по 10), а найменше – у скелетоні, сноубордингу і фігурному катанні (по 1).