Олександр Окіпнюк єдиний з українців пробився у фінал з лижної акробатики

На Олімпійських іграх в італійських Мілані та Кортіна-д’Ампеццо закінчився п’ятнадцятий змагальний день, в якому медалі було розіграно в біатлоні, керлінгу, ковзанярському спорті, лижній акробатиці, фристайлі та шорт-треку. Українські спортсмени надалі залишаються без нагород. Яка країна лідирує у медальному заліку станом на 20 лютого та яке місце посідає Україна – читайте на ZAXID.NET.

У жіночому фристайлі (лижний крос) перемогу здобула бронзова призерка Пекіна-2022 Даніела Майєр з Німеччини. Срібло виборола швейцарка Фанні Сміт, скориставшись помилкою олімпійської чемпіонки Пекіна-2022 Сандри Неслунд. Шведка, у підсумку, стала третьою.

У чоловіків в дисципліні хафпайп найкращим став представник США Алекс Феррейра (для нього це золото стало першим в межах Олімпіади – раніше він здобував срібну медаль Пхенчхані-2018, а також ставав бронзовим презером Пекіна-2022). Другу сходинку посів естонець Генрі Сільдару, а топ-3 замкнув канадієць Брендон Маккай.

У лижній акробатиці серед чоловіків тріумфував китаєць Сіньді Ван, для якого ця перемога стала першою на олімпійських іграх.Другу сходинку посів швейцарець Ное Рот (131.58), а топ-3 замкнув ще один китайський спортсмен Лі Тяньма.

Україну у цій дисципліні представляли одразу чотири спортсмени – Олександр Окіпнюк, Ян Гаврюк, Дмитро Котовський та Максим Кузнєцов. Лише Окіпнюк зумів подолати кваліфікацію і потрапити до фіналу, де посів 10-ту сходинку і не зміг пробитись у суперфінал, де розігрувались медалі.

У біатлонному чоловічому масстарті величезні надії українці покладали на Віталія Мандзина та Дмитра Підручного. На жаль, зачепитись за трійку призерів наші земляки не змогли: Мандзин фінішував десятим, а Підручний – сімнадцятим. Золото і срібло здобули норвежці Йоганнес Дале-Шевдаль та Стурла Легрейд, а бронзу в доробку француза Кантен Фійон-Має.

У ковзанярському спорті на дистанції 1500 метрів серед жінок чемпіонкою стала представниця Нідерландів Антоінетте де Йонг. На цих Іграх для неї це перша медаль, до цього вона була дворазовою призеркою Пхенчана-2018 та Пекіна-2022. Срібло виборола норвежка Райне Віклунд (раніше вона вигравала бронзу на дистанції 5000 метрів та срібло в забігу на 3000 метрів). Бронзову медаль здобула канадська ковзанярка Валері Мальта (на цій Олімпіаді в її колекції вже є золото в командних змаганнях та бронза на дистанції 3000 метрів). Україна у цій дисципліні представлена не була.

У чоловічій естафеті з шорт-треку на дистанції 5000 метрів найшвидшою стала команда Нідерландів. Другою фінішувала збірна Південної Кореї, а третьою стала Італія. Українська збірна не брала участі в цій естафеті.

На дистанції 1500 метрів серед жінок золоту медаль здобула представниця Південної Кореї Кім Ґіл Лі. Срібна нагорода дісталася її землячці Чхве Мін Джон, а бронзу взяла американка Корінн Стоддард. Українки в цій дисципліні участі не брали.

Бронзові медалі розіграли у керлінгу. Чоловіча збірна Швейцарії буквально знищила Норвегію з рахунком 9:1.

Також визначились фіналісти у чоловічому хокеї. Канада перемогла Фінляндію з рахунком 3:2, а США розгромила Словаччину.

Медальний залік продовжує впевнено очолювати збірна Норвегії. На другому місці перебуває США, а топ-3 замикає Італія.

Медальний залік Олімпіади станом на 20 лютого

№ Країна Золото Срібло Бронза Усього 1 Норвегія 17 10 10 37 2 США 10 12 7 29 3 Італія 9 5 13 27 4 Нідерланди 8 7 3 18 5 Німеччина 6 8 8 22 6 Франція 6 8 6 20 7 Швейцарія 6 6 5 17 8 Швеція 6 6 4 16 9 Австрія 5 8 5 18 10 Японія 5 7 12 24 11 Канада 4 5 8 17 12 Китай 4 3 5 12 13 Південна Корея 3 4 3 10 14 Австралія 3 2 1 6 15 Великобританія 3 0 0 3 16 Чехія 2 2 0 4 17 Словенія 2 1 1 4 18 Іспанія 1 0 1 2 19 Бразилія 1 0 0 1 19 Казахстан 1 0 0 1 21 Польща 0 3 1 4 22 Нова Зеландія 0 2 1 3 23 Фінляндія 0 1 4 5 24 Латвія 0 1 1 2 25 Естонія 0 1 0 1 25 Грузія 0 1 0 1 27 Болгарія 0 0 2 2 28 Бельгія 0 0 1 1 Україна 0 0 0 0

Де дивитися Олімпіаду-2026

В Україні Олімпіаду-2026 офіційно транслюватимуть платформи суспільного мовника:

місцеві телеканали «Суспільного» («Суспільне Київ», «Суспільне Львів» тощо) та телеканал «Суспільне Спорт»;

сайт «Суспільне Спорт»;

«Євроспорт» (покаже усі змагання в повному обсязі – щонайменше 865 годин прямої трансляції). MEGOGO забезпечить основні телеканали мовника – «Євроспорт 1», «Євроспорт 2» та «Євроспорт» (на сайті буде доступна 4K аудіодоріжка з українським коментарем).

Нагадаємо, на зимовій Олімпіаді спортсмени змагатимуться за 195 медалей у 16 олімпійських видах спорту. Україну на Іграх представлятимуть 46 атлетів, які вибороли ліцензії у 11 видах спорту: найбільше представників Україна матиме у біатлоні та санному спорті (по 10), а найменше – у скелетоні, сноубордингу і фігурному катанні (по 1).