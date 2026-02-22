Інцидент ррапився на розі вул. Шпитальної та Данилишина

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, головний прокурор Львівщини Микола Мерет та перший заступник голови СБУ Львівщини Олексій Голобородько 22 лютого дали брифінг у Львові, де повідомили подробиці нічного теракту в центрі Львова та назвали перші версії.

Теракт трапився в ніч на 22 лютого на розі вул. Шпитальної та Данилишина. Поліцейські отримали повідомлення на виклик про незаконне проникнення в приміщення. Після прибуття правоохоронців пролунало два вибухи. СБУ кваліфікувала інцидент як теракт.

Уночі на місце виїхав Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко разом із заступниками. Під час брифінгу вранці 22 лютого він розповів, що було два вибухи. До лікарні з пораненнями госпіталізували поліцейських та військовослужбовців Національної гвардії, які прибули на виклик і охороняли публічний порядок. Загалом поранення отримали 25 людей, частина з них перебувають у міських лікарнях, шестеро у важкому стані.

У пресслужбі Першого ТМО повідомили, що до лікарень госпіталізували 19 постраждалих. Трьох із них доправили до Лікарні Святого Луки, 15 – до Лікарні Святого Пантелеймона. Трьох пацієнтів у критично важкому стані прооперували. Наразі вони перебувають у відділенні інтенсивної терапії та підключені до апаратів штучної вентиляції легень. Ще трьох пацієнтів у важкому, але стабільному стані госпіталізували до профільних відділень. Інших 7 постраждалих після обстеження відпустили на амбулаторне лікування.

«Наш обовʼязок не тільки розкрити цей злочин, а й поставити правоохоронців та інших громадян на ноги. Всі мають розуміти, що кожен правоохоронець заступає на виконання цілодобових обовʼязків і швидко реагує на заяви і повідомлення, які поступають. Такий же виклик був сьогодні вночі. З метою перевірки виклику патрульні виїхали на цю адресу. Після другого вибуху постраждали ще більше людей», сказав Ігор Клименко.

Головний прокурор Львівщини Микола Мерет розповів, що справу за фактом теракту веде СБУ. Слідчі дії тривають, зокрема правоохоронці вилучають камери спостереження з місця події. Справу розслідують за статтями про теракт (ч. 3 ст. 268 ККУ) і незаконне виготовлення вибухових пристроїв (ст. 263 ККУ). Подробиці того, як був організований теракт, прокурор розкривати відмовився.

Перший заступник управління Служби безпеки у Львівській області Олексій Голобородько зазначив, що правоохоронці встановлюють ворожого агента, який був причетний до теракту.

«Є особа, яка підлягає затриманню, проведенні процесуальні заходи в одній із областей. Ми проводимо додаткові слідчі дії, щоб затримали ту особу», – сказав Олексій Голобородько.

Він зазначив, що серед версій розглядають російський слід. Інші версії повідомляють пізніше.

«Це виклик всьому цивілізованому суспільству зі сторони держави-агресора. Я хотів би звернутись до всіх громадян країни, щоб всі були уважні, бо в нас не тільки є вороги, які діють на лінії фронту, а й всередині держави», – додав Ігор Клименко.

Він також додав, що метою таких заходів є посіяння паніки та хаосу.

«Під час того, як почались зальоти дронів на територію України, а потім ракет, якраз і відбувся цей терористичний акт. Потім і прокуратура, і СБУ більш докладно розкажуть, і ви побачите, як працює ворог. Але це буде після того, як будуть проведені експертизи. Це така тактика – вибити правоохоронні органи, вибити найкращих рятувальників, комунальників, енергетиків, щоб ослабити нашу стійкість», – зазначив Ігор Клименко.

Нагадаємо, внаслідок теракту загинула 23-річна поліцейська Вікторія Шпилька, ще 25 людей поранені, серед яких неповнолітній. Вибухова хвиля пошкодила вікна в сусідніх будинках, а також автомобіль патрульних і цивільні авто.