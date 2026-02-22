ДТП трапилась на вул. Обʼїзній у Тернополі

Двоє співробітників ГУ ДСНС у Тернопільській області загинули у нічній ДТП на обʼїзній дорозі Тернополя. ДТП спричинив пʼяний водій Mercedes. Про це повідомила поліція Тернопільщини.

ДТП трапилася у неділю, 22 лютого, близько 3:00 на вул. Об’їзній у Тернополі. За даними слідства, водій автомобіля Mercedes під час обгону виїхав на зустрічну смугу руху, зіткнувся з автомобілем Renault Kangoo.



У результаті ДТП на місці події загинули двоє чоловіків віком 35 та 47 років, які перебували в автомобілі Renault Kangoo. Загиблі – співробітники ГУ ДСНС у Тернопільській області – майстер-сержант Василь Танасишин, водій 14-ї державної пожежно-рятувальної частини, та майстер-сержант Роман Гнатів, пожежний-рятувальник 14-ї державної пожежно-рятувальної частини.

У ДТП загинули Василь Танасишин і Роман Гнатів

Водія Mercedes затримали. Керівник поліції Тернопільщини Сергій Зюбаненко повідомив, що водій Mercedes був за кермом нетверезим.

«Наша правова позиція у цьому провадженні буде принципово максимально жорсткою. Водія автомобіля Mercedes правоохоронці затримали відповідно до ст. 208 КПК. На місці події продовжують працювати слідчі поліції та всі профільні служби», – йдеться в повідомленні.

Справу розслідують за ч. 4 ст. 286-1 (порушення правил безпеки дорожнього руху, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння, якщо вони спричинили загибель кількох осіб) ККУ.