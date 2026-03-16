Під час нагородження Павєл Таланкін російською мовою закликам зупинити всі війни

На цьогорічній кінопремії «Оскар» у категорії «Найкращий документальний повнометражний фільм» виграв фільм «Містер Ніхто проти Путіна» про російського вчителя. Українська стрічка режисера Мстислава Чернова «2000 метрів до Андріївки» також висувалася у цій категорії, але не увійшла до остаточного списку.

Фільм дансько-чесько-німецького виробництва розповідає про російського вчителя Павла Таланкіна, який працює в школі у містечку біля Уральських гір та знімає своїх учнів на камеру. Автори фільму стверджують, що він документував дії путінської адміністрації, «спрямовані на контроль над громадською думкою під час російсько-української війни».

Під час нагородження на сцену вийшов режисер Девід Боренштейн та росіянин Павєл Таланкін. Останній зі сцени російською мовою закликав «зупинити всі війни».

Зазначимо, у шортлисті номінантів у категорії «Найкращий документальний повнометражний фільм» були такі кінострічки:

«Рішення Алабами»,

«Побач мене у гарному світлі»,

«Крізь каміння»,

«Ідеальна сусідка».

У цій категорії висувався також фільм оскароносного українського режисера Мстислава Чернова «2000 метрів до Андріївки». Втім до остаточного списку номінантів він не увійшов.

Додамо, на 98-ій церемонії вручення премії «Оскар» найбільше нагород зібрав фільм «Одна битва за іншою», найкращим актором визнали Майкла Б. Джордана у фільмі «Грішники», а акторкою – Джессі Баклі за роль у фільмі «Гамнет».

«Оскар» у номінації Найкращий актор другого плану виграв Шон Пенн. За даними New York Times, він не був присутній на церемонії, оскільки вирушив до України.