ЗСУ знищили російські комплекси «Тор»

Українські військові в ніч на неділю, 22 лютого, знищили два російські зенітно-ракетні комплекси «Тор» на тимчасово окупованих територіях, а також уразили нафтобазу в Луганську. Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт «Мадяр» Бровді.

За його словами, перший комплекс «Тор» був знищений приблизно за кілометр від окупованого Донецька, другий – у районі населеного пункту Тополине поблизу Маріуполя. Операцію провели пілоти 6-го батальйону 414-ї окремої бригади Сил безпілотних систем та 1-го окремого центру СБС у координації з командним центром middle strike.

Бровді наголосив, що системне виявлення та знищення елементів протиповітряної оборони противника різної дальності є одним із ключових завдань підрозділів Сил безпілотних систем.

«Методичне виявлення та знищення складових системи ППО противника – один з пріоритетів Птахів СБС», – зазначив він.

Нагадаємо, в ніч на суботу, 21 лютого, Сили оборони завдали низки ударів по російських обʼєктах у тимчасово окупованих регіонах. Українські військові уразили два прикордонні сторожові кораблі проєкту 22460 «Охотник», а також два літаки Бе-12, що розташовувались на території Євпаторійського авіаційного ремонтного заводу.