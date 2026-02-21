Сили оборони у Криму знищили два російські літаки-амфібії Бе-12

В ніч на суботу, 21 лютого, Сили оборони завдали низки ударів по російських обʼєктах у тимчасово окупованих регіонах. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України.

В районі міста Інкерман, що у тимчасово окупованому Криму, українські військові уразили два прикордонні сторожові кораблі проєкту 22460 «Охотник» противника.

Цієї ж ночі під атаку Сил оборони потрапили два літаки Бе-12, що розташовувались на території Євпаторійського авіаційного ремонтного заводу, також у Криму.

Крім того, Сили оборони в районі села Астраханка Запорізької області знищили російську реактивну систему залпового вогню «Торнадо-С».

«Втрати противника та остаточні масштаби завданих збитків уточнюються. Сили оборони України продовжують системно знижувати бойовий потенціал агресора, позбавляючи його можливостей вести наступальні дії», – наголосили у Генштабі ЗСУ.

Російський патрульний корабель проєкту 22460 «Охотник»

Додамо, що 22460 «Охотник» – серія патрульних кораблів, що будуються в Росії з 2007 року. Російський флот використовує ці кораблі для дій у прибережних зонах. Вони озброєні артилерійською установкою А-220М (30 мм або 57 мм), кулеметами 12,7 мм «Корд», а також комплексами ПЗРК. Крім того, на цих кораблях можуть базуватися гелікоптери. Ціна корабля може сягати 120 млн доларів.

Літаки Бе-12 «Чайка» розроблені у Радянському Союзі у 1960-х роках. Ці літаки-амфібії використовують для знищення підводних човнів та пошуково-рятувальних операцій. Бе-12 здатний злітати та сідати на суш та на воду. Крім того, ці літаки озброєні глибинними бомбами, торпедами, а також оснащенні різним обладнанням (гідроакустичні буї, магнітометр, радіолокаційні станції).

Нагадаємо, в ніч на 21 лютого Сили оборони також уразили «Воткинський завод» в Удмуртській Республіці, де виготовляють балістичні ракети, зокрема, ракети «Іскандер-М», «Тополь-М» і «Орєшнік».