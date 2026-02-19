Ми звикли бачити Тараса Шевченка із «Кобзарем» у руках. Але він сам вважав себе більше художником ніж письменником. Якщо його літературних творів налічують близько 270, то мистецьких – майже 1200. Він був професійним митцем з академічною освітою. У Львові вперше підготували масштабну виставку Шевченка-художника, вона змушує по-новому подивитися на класика, якого намагається «привласнити» Росія.

20 лютого у львівській ZAG Gallery на виставці «Він: Тарас Шевченко. Художник» покажуть 58 оригінальних його творів із колекції Національного музею Тараса Шевченка у Києві та цифрові формати, що «оживляють» митця. Директорка галереї і кураторка виставки Христина Береговська напередодні провела екскурсію експозицією. ZAXID.NET переказує найцікавіші та найменш відомі факти про Шевченка-художника.

Кураторка виставки Христина Береговська розповіла про мистецьке новаторство Тараса Шевченка

Академік гравюри

Малювати Тарас почав ще в дитинстві, вчився в сільських малярів. Як кріпак пана Енгельгардта поїхав з ним у Вільнюс, де навчався у професора університету Йонаса Рустемаса. Згодом у Петербурзі переймав хист від живописця Василя Ширяєва.

Після викупу з кріпацтва Шевченко вступив до Петербурзької академії мистецтв, там його наставником був відомий художник Карл Брюллов. У навчальному закладі Шевченко опанував різні техніки, писав олійний живопис, акварелі, офорти, графіку, рисунки, а 1860 року здобув науковий ступінь академіка гравірування.

Шевченко був сильним графіком

Він працював у різних техніках і жанрах – від портретів до історичних сюжетів, зображав українські пейзажі та експедиційні замальовки Аральського моря. Шевченко малював навіть у найтяжчі періоди життя. Останньою роботою вважають автопортрет у смушевій шапці 1861 року.

На аукціонах твори Шевченка скуповують в Росію

З мистецької спадщини Шевченка залишилося 835 живописних і графічних творів. З них у Національному музеї Тараса Шевченка у Києві зберігають 28 олійних полотен, 785 акварелей, рисунків і офортів, зазначила головна зберігачка фондів Юлія Шиленко.

«Триває війна, але головна війна завжди на рівні культури й ідей. Якщо ми хочемо, що нас бачив і впізнавав світ, маємо належно представляти себе. Без Шевченка ми свою культуру не покажемо. Факти про Шевченка відомі, але його дуже складно інтерпретувати. В Україні немає жодного мистецтвознавця, який спеціалізується на його творчості», – підкреслив директор Національного музею Тараса Шевченка Дмитро Стус.

Засновник галереї ZAG Зіновій Козицький, директорка Христина Береговська та директор Національного музею Шевченка Дмитро Стус

Христина Береговська розповіла, що на світовому артринку роботи Шевченка 8 разів виставляли на продаж – на п’яти топових аукціонах. Картину Шевченка «Тополя» продали на аукціоні Sotheby's за 1,8 млн фунтів стерлінгів, але її купив не український колекціонер.

«Світовий артринок ним цікавиться. Але купують Шевченка переважно в Росію. В Петербурзькій академії мистецтв відкрили кафедру шевченкознавства. Росіяни вважають Шевченка своїм художником, а українцям готові віддати його як письменника. Це нонсенс. Тому ми вирішили організувати цю виставку, щоб дати стимул молодим мистецтвознавцям, критикам, дослідникам більше вивчати його творчість, показати Шевченка як інфлюенсера свого часу, сміливого експериментатора», – наголошує директорка галереї.

Кураторка Христина Береговська наголошує, що Шевченко експериментував із кольором і світлом задовго до імпресіоністів. У картині «На пасіці» (1843) він змішував фарби просто на полотні – тоді це ламало академічні канони. Цей твір в 1920-х роках передав у свою реставраційну майстерню Андрей Шептицький. Її відновлювали художники Микола Касперович і Михайло Бойчук. Ніхто з них не знав, що це твір Шевченка.

«На пасіці» (1843)

Дослідники також говорять про передчуття експресіонізму й навіть сюрреалізму в його творах: за 100 років до Далі він намалював годинник без стрілок і сюрреалістичну композицію, поєднавши і реальне, і нереальне.

Що можна побачити на виставці у Львові

Серед 58 творів Шевченка представлені роботи всіх його періодів – від найранішого, ще кріпацького, до 1861 року. Експозиція виставки у ZAG Gallery розподілена на дев’ять тематичних секторів.

Виставка називається «Він», але є також Вона – його «Катерина», яка експонується окремо від інших. Ця робота створена на замовлення магната Григорія Тарновського з Качанівки. Для її написання художник створив понад 800 підготовчих рисунків. Шевченко передав красу української селянської дівчини з акцентом на її одяг, лик, поставу і зобразив її на передньому плані, розповідає мистецтвознавиця. Він писав цю роботу у Петербурзі, вишиті сорочки йому спеціально передавали скринею з України. Часом їх крали, і йому потім доводилося викуповувати їх на ринку. У рідному музеї в Києві ця картина буде експонуватись у кращому випадку аж за рік.

«Катерина»

Цикл «Живописна Україна» планувалася як серія з 12 творів. Шевченко їздив різними областями, змальовував українське життя. Однак митець встиг реалізувати тільки 6 робіт. За ці офорти Шевченко здобув ступінь академіка гравюри. Водночас він створив і кольорову «Живописну Україну», в якій увічнив архітектуру, природу, героїв і побутові сюжети. Він використовував 12 різних технік, міксував, експериментував.

На виставці є сім оригінальних автопортретів. Загалом Тарас Шевченко створив 38 своїх зображень, втім, кожен з них унікальний, відмінний стилістично.

Серед культових серій творів Шевченка є «Блудний син». «Це не блудний син класичних художників – Дюрера, Босха чи Брейгеля. Це настільки модерністичний експериментальний підхід, де він поєднав світське і сакральне. Простого немічного солдата приєднав до біблійного персонажа з акцентом не на батька, а на сина. Він показує, що є шанс на покаяння. Шевченко не боявся змінювати стереотипи і взагалі формувати нові архетипи», – каже Христина Береговська.

Сектор виставки «Блудний син»

Можна побачити також його шедеври періоду академії та роботи, за які Шевченко отримав наукове звання академіка гравюри. Наприклад, щоб створити офорт з олійної картини Рембрандта «Притча про робітників на винограднику», Шевченко копіював з оригіналу в Ермітажі, приклавши копірку до полотна.

У ZAG Gallery також представлені оригінали чотирьох з 33 його жіночих портретів, останній з них – нареченої Ликери Полусмакової.

В гості до Тараса

Окрім самих картин, виставка доповнена сучасними цифровими форматами. В імерсивній кімнаті оживають персонажі Шевченкових творів. Біографія митця оформлена рухомим телевізором на «поїзді життя».

«Поїзд життя» з інтерактивною біографією Шевченка

За допомогою віртуальної реальності відтворили хату, про яку мріяв Шевченко. Він її сам намалював, здизайнував і описав до деталей. Відвідувачі музею можуть погостювати в Тараса на кручі над Дніпром, де він мріяв оселитися.

«Ми хотіли зробити подачу у сучасних форматах, щоб було цікаво для дітей, молоді», – наголосив Дмитро Стус.

Виставка триватиме у Львові до 20 червня. Вартість квитків і час роботи дізнавайтесь на сайті галереї.

Усі фото ZAXID.NET