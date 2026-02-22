«Гірники» вдруге в сезоні забили «зелено-білим» три м'ячі

У неділю, 22 лютого, «Шахтар» в межах 17-го туру чемпіонату України у Львові на стадіоні «Арена Львів» приймав «Карпати». Перший тайм минув без голів, а по перерві львів’яни пропустили три сухих голи, зазнавши прикрої поразки.

УПЛ, 17-й тур

«Шахтар» (Донецьк) – «Карпати» (Львів) – 3:0

Голи: Траоре, 67, 71, 82

Перший небезпечний момент у матчі виник на 11-й хвилині: Егіналдо виграв боротьбу у штрафному «Карпат» після діагонального навісу – Домчак зреагував і забрав сферу. «Леви» змогли зробити серйозну вилазку на половину поля суперника лише в середині тайму: Педро Енріке втратив м’яч, але Федор так і не зміг пробити.

«Шахтар» одразу ж відповів гострим випадом з трьома ударами поспіль: перші два було заблоковано, а третій від Педріньйо пройшов повз ближню дев'ятку. Згодом Назарина з рикошетом від Стеніо стрільнув зі штрафного з лівого флангу над воротами, а Домчак витягнув з-під поперечини подачу да Сілви з правого флангу, яка летіла у ворота.

Наприкінці тайму «Карпати» здійснили красивий випад лівим флангом і прострілом у центр штрафного від Ляха, але Різник у стрибку самовіддано пішов на перехоплення.

По перерві «зелено-білі» значно додали і стали значно впевненіше почуватися на половині поля «гірників». Розкішний шанс забити втратив Костенко: після подачі з правого флангу захисники донеччан помилились і Ян зумів замкнути – м’яч просвистів повз праву стійку.

На екваторі другої сорокап’ятихвилинки «Шахтар» протягом 3 хвилин зняв питання щодо переможця. Спочатку Аліссон накрутив оборонця «Карпат» на правому фланзі, навісив у штрафний і Траоре, який за хвилину до цього вийшов на заміну, головою замкнув під поперечину.

А згодом після перехоплення у центрі поля Аліссон знайшов пасом у штрафному буркінійця і той оформив дубль. Наприкінці матчу помилка Сича дозволила Траоре вийти сам на сам і записати до свого доробку хет-трик.

«Шахтар» набрав 38 очок і продовжує переслідувати ЛНЗ Віталія Пономарьова, який у своєму матчі переміг «Епіцентр» з рахунком 2:0. «Карпати» з 19-ма пунктами залишаються десятими.