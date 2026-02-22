Стів Віткофф заявив, що наступний раунд перемовин може відбутися впродовж трьох тижнів

Спеціальний посланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф заявив у суботу, 21 лютого, в інтерв’ю телеканалу Fox News, що нові мирні перемовини щодо завершення війни в Україні відбудуться впродовж трьох тижнів. За його словами, вони можуть призвести до зустрічі президента України Володимира Зеленського та голови Кремля Владіміра Путіна.

Віткофф зазначив, що нині завершення мирної угоди на рівні керівництва є складним процесом. Водночас, за його словами, існують ознаки прогресу.

Віткофф розповів, що разом із Джаредом Кушнером вони підготували пропозиції, які, як очікується, допоможуть зблизити позиції сторін упродовж наступних трьох тижнів. Він не виключив, що це може призвести до зустрічі Зеленського та Путіна, можливо, за участю президента США Дональда Трампа.

«Ця війна справді безглузда. Вони воюють за територію. Усі говорять про гідність, але яка її ціна, якщо гине стільки людей? Ми змогли звести сторони разом, і це дало певний позитивний ефект. Не виглядає так, що вони насправді хочуть воювати», – сказав він.

Зазначимо, президент України Володимир Зеленський заявляв, що і Сполучені Штати, і Росія чинять тиск на Київ у питанні Донбасу в межах можливих домовленостей про завершення війни. Вони наполягають на тому, щоб Україна погодилася залишити регіон задля швидкого припинення бойових дій.