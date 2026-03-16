У Львові суд оштрафував жінку через отруєння її неповнолітньої дитини таблетками. Оксану Костенко визнали винною у невиконанні батьківських обов’язків.

Як йдеться у постанові Шевченківського районного суду Львова, інцидент стався 25 січня цього близько 22:00 у квартирі на вул. Під Голоском. Через неналежний контроль матері за ліками, які перебували у вільному доступі, дитина прийняла надмірну кількість препаратів і отримала отруєння, що призвело до госпіталізації.

Шевченківський районний суд Львова встановив, що Оксана Костенко ухилилася від виконання обов’язків щодо належного виховання та безпеки дитини, чим порушила закон «Про охорону дитинства». Її визнали винною за статтею про невиконання батьківських обов’язків. За рішенням суду, львів’янку оштрафували на 850 грн, а також зобов’язали сплатити понад 665 грнудового збору. Жінка на розгляд справи не з’явилася, хоча була належним чином повідомлена.