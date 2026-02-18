Під час тристоронніх переговорів у Женеві делегації обговорювали моніторинг припинення вогню

Володимир Зеленський заявив, що військові групи під час тристоронніх переговорів у швейцарській Женеві досягли прогресу. Про це президент України розповів під час спілкування з журналістами, передає hromadske.

За словами президента, делегації під час перемовин поділилися на дві групи: військову та політичну. На думку Зеленського, у військовій групі сторони досягли прогресу. Йдеться, зокрема, про механізм припинення вогню та його моніторинг.

«На мій погляд, з того, що я почув, військові розуміють, як моніторити припинення вогню й припинення війни, якщо на це буде політична воля. Вони майже про все домовилися, моніторинг буде точно за участі американської сторони», – цитує hromadske президента.

Водночас, за словами президента, у політичній групі делегації обговорювали питання територій та Запорізької атомної електростанції. Володимир Зеленський повідомив, що у цих питання сторони поки що не дійшли згоди, оскільки мають різні погляди.

«Схід, станція тощо. Поки що позиції різні, бо переговори були непростими. Є прогрес у напрямі військовому, а в напрямі політичному був діалог, домовились іти далі. Такого прогресу, як у військовому плані, я не почув», – підсумував Володимир Зеленський.

Нагадаємо, чергові переговори щодо припинення війни відбувались протягом 17 та 18 лютого у Женеві, що у Швейцарії. Крім того, Володимир Зеленський розповів, що там українська делегація зустрілась із європейськими представниками – Британії, Франції, Німеччини, Італії та Швейцарії. На думку президента, участь у переговорах представників Європи – важлива.

Українську делегацію очолював секретар РНБО Рустем Умєрова, переговорну групу росіян – Владімір Мединський, який обіймає посаду помічника Владіміра Путіна. Зауважимо, що Володимир Зеленський скептично сприйняв участь Мединського у переговорах, оскільки той відомий своєю звичкою філософствувати на тему «історичного коріння» під час переговорів. Зеленський наголосив, що Україна зацікавлена у завершенні війни й «не має часу на це лайно».