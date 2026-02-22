Під російським обстрілом опинився завод, який виготовляє шоколад Milka та чипси «Люкс»
Фабрика є однією з перших великих інвестицій США в економіку незалежної України
Російські війська завдали удару по підприємству американської компанії Mondelez International у місті Тростянець Сумської області. Про це у суботу, 21 лютого, повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.
За його словами, ракета влучила в один із виробничих корпусів заводу. Жертв унаслідок атаки немає.
Сибіга наголосив, що це підприємство є цивільним об’єктом і працює з 1990-х років. Воно виробляє продукцію відомих міжнародних брендів, забезпечує робочі місця для українців і є однією з перших великих інвестицій США в економіку незалежної України.
Очільник МЗС підкреслив, що удар по такому об’єкту виходить за межі війни проти України. На його думку, атака спрямована також проти американських бізнес-інтересів у Європі.
«Коли російські ракети вражають такі об'єкти, вони спрямовані не лише на Україну. Вони спрямовані на американські бізнес-інтереси в Європі. Москва не може говорити про економічний діалог зі Сполученими Штатами, атакуючи виробничі об'єкти, що належать США», – додав міністр.
Today, Russia struck another American business in Ukraine—a civilian production facility of Mondelez in Trostianets—one of the first major U.S. investments in Ukraine’s independent economy.— Andrii Sybiha (@andrii_sybiha) February 21, 2026
The missile hit one of the production buildings. Fortunately, there were no casualties.… pic.twitter.com/cGS2n0GQFv
Зазначимо, що фабрика Mondelez International виготовляє шоколад «Корона» і Milka, печиво Oreo, жувальну гумку Dirol, крекер «Тук», кави Jacobs і Carte Noire, бісквіт «Барні», 7Days та чипси «Люкс».
Нагадаємо, в ніч на 30 січня російські війська завдали ракетного удару по харківській фабриці компанії Philip Morris, внаслідок чого частково пошкоджено виробничі приміщення.