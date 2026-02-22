Ракета влучила в один із виробничих корпусів заводу

Російські війська завдали удару по підприємству американської компанії Mondelez International у місті Тростянець Сумської області. Про це у суботу, 21 лютого, повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

За його словами, ракета влучила в один із виробничих корпусів заводу. Жертв унаслідок атаки немає.

Сибіга наголосив, що це підприємство є цивільним об’єктом і працює з 1990-х років. Воно виробляє продукцію відомих міжнародних брендів, забезпечує робочі місця для українців і є однією з перших великих інвестицій США в економіку незалежної України.

Очільник МЗС підкреслив, що удар по такому об’єкту виходить за межі війни проти України. На його думку, атака спрямована також проти американських бізнес-інтересів у Європі.

«Коли російські ракети вражають такі об'єкти, вони спрямовані не лише на Україну. Вони спрямовані на американські бізнес-інтереси в Європі. Москва не може говорити про економічний діалог зі Сполученими Штатами, атакуючи виробничі об'єкти, що належать США», – додав міністр.

Зазначимо, що фабрика Mondelez International виготовляє шоколад «Корона» і Milka, печиво Oreo, жувальну гумку Dirol, крекер «Тук», кави Jacobs і Carte Noire, бісквіт «Барні», 7Days та чипси «Люкс».

Нагадаємо, в ніч на 30 січня російські війська завдали ракетного удару по харківській фабриці компанії Philip Morris, внаслідок чого частково пошкоджено виробничі приміщення.