Росіяни атакували складські приміщення в Яготині

Вранці суботи, 7 лютого, російські окупанти атакували Київську область. Внаслідок атаки зайнялася масштабна пожежа на складах кондитерського підприємства Roshen, повідомили у пресслужбі ДСНС та народний депутат від партії «Європейська солідарність» Олексій Гончаренко.

Про загрозу застосування російських БпЛА на Київщині у пресслужбі Повітряних сил повідомили близько 03:00. Дрони курсом на Бориспільський район зафіксували близько 05:00, а згодом там пролунали вибухи.

За даними ДСНС, росіяни атакували місто Яготин у Бориспільському районі. Внаслідок атаки постраждала території складського комплексу. На фото, оприлюднених рятувальниками, видно пошкоджений ангар та масштабну пожежу.

Нардеп Олексій Гончаренко повідомив, що росіяни атакували склад компанії Roshen, розташований в Яготині.

Росіяни також атакували Броварський район на Київщині. За даними голови Київської ОВА Миколи Калашникова, там пошкоджені п’ять приватних будинків та чотири автомобілі.

Зазначимо, обʼєкти компанії Roshen потрапляють під російські атаки вже вдруге за місяць. 24 січня окупанти влучили у кондитерську фабрику Roshen у Голосіївському районі Києва. Через руйнування на верхньому поверсі фабрики загинула працівниця.

Нагадаємо, у ніч на 7 лютого росіяни масовано атакували енергетичну інфраструктуру на заході України. Зокрема, окупанти вдарили по Добротвірській ТЕС на Львівщині та Бурштинській ТЕС на Прикарпатті. Руйнування зафіксували також на Рівненщині та Хмельниччині, у західних регіонах запровадили аварійні відключення електроенергії.