Момент пуску балістичної ракети FP-7

Компанія Fire Point, яка виробляє українську крилату ракету «Фламінго», випробовує власну балістичну ракету FP-7. Кадри з її пуску показав у пʼятницю, 27 лютого, співвласник компанії Денис Штілерман.

На відео, опублікованому підприємцем, видно, як балістична ракета злітає в небо з наземної платформи. Відео закінчується латинським написом «Quis nisi nos» – «Хто, якщо не ми».

«Вітаємо FP-7», – прокоментував відео Штілерман.

Зазначимо, про розроблення нової ракети повідомили ще у вересні під час пресконференції на міжнародній виставці MSPO у Польщі. Там Fire Point оприлюднила характеристики FP-7:

дальність ураження – до 200 км

максимальна швидкість – 1500 м/с

бойове навантаження – 150 кг

кругове відхилення – 14 м

Максимальна тривалість польоту такої ракети – 250 секунд, тобто трохи більше за 4 хвилини. За даними Fire Point, ракета FP-7 призначена для оперативного ураження цілей на середніх дистанціях.

Крім того, на виставці презентували ракету FP-9, яка має заявлену дальність до 855 км та здатна нести бойове навантаження 800 кг. Як саме виглядає ця ракета, наразі невідомо.