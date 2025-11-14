Момент пуску ракети «Довгий Нептун»

У ніч на п’ятницю, 14 листопада, Сили оборони України успішно застосували далекобійні ракети «Довгий Нептун» по об’єктах на території Росії. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Президент опублікував відео, на якому видно запуск ракети. За словами Зеленського, на кадрах – «Довгі Нептуни».

Президент розповів, що у ніч на 14 листопада українські війська застосували нові ракети по визначених цілях на російській території. Що саме уразили ракети «Довгий Нептун» в Росії, Зеленський не уточнив.

«Це наша цілком справедлива відповідь на триваючий російський терор. Українські ракети фактично щомісяця дають більш відчутні й точні результати», – зазначив Володимир Зеленський.

У пресслужбі Військово-морських сил ЗСУ повідомили, що саме їхній рід президент відзначив за застосування ракет «Довгий Нептун».

Зазначимо, «Довгий Нептун» є модернізованою версією ракети «Нептун», що здатна уражати цілі на відстані 280 км. Дальність «Довгого Нептуна» – до 1000 км. Вперше в мережі ракету показали у День Незалежності, 24 серпня.