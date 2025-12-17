Блогерка позначила російський бізнес

22-річна львівська блогерка-мільйонниця Юлія Верба опинилася в центрі скандалу після рекламаного допису в інстаграмі, у якому позначила російський магазин хутра. У середу, 17 грудня, Букви повідомили про шквал критики на адресу блогерки.

У понеділок, 15 грудня, блогерка Юлія Верба опублікувала в інстаграмі рекламний допис, у якому відмітила магазин хутра, що за локацією зазначений як російський магазин в Новосибірську. У соцмережах користувачі обурилися на просування російського бізнесу в Україні.

Блогерка заперечила навмисну рекламу російського магазину і заявила, що це сталося помилково. У сторіз вона пояснила, що купувала шапку в Україні, а також опублікувала скриншот із покупкою як підтвердження. За словами Верби, вона не знає, яким чином у дописі з’явилася саме ця позначка.

скриншот зі соцмереж, Букви

«Я не знаю, як ця позначка там з’явилась, це помилка! То тепер треба спалити мене на кострі?» – написала блогерка, обурившись на шквал критики.

Згодом Юлія Верба змінила позначку магазину в дописі. Водночас у новому магазині, який Верба відмітила у публікації, не продають хутро, а його назва суттєво відрізняється від попередньої.

Це не єдиний скандальний випадок за участі блогерки останнім часом. Нещодавно Юлію Вербу розкритикували через публікації з державним прапором України, який вона використовувала як фон для фото та відео. На тлі прапора блогерка разом з іншим блогером під ніком smurfik позувала та розважалася.

скриншот

На ситуацію звернув увагу військовий медик Віцик, який, у середу, 17 грудня, публічно заявив, що державний прапор не є реквізитом для розваг, а символом боротьби: «Під цим прапором ми витягували і тягаємо досі поранених, під цим прапором закривали побратимів собою і продовжуємо по теперішній час, під цим прапором ховали, ховаємо друзів, не маючи слів - тільки тремтячі руки… Мене розриває зсередини, коли прапор перетворюють на реквізит, коли святе тягнуть у бруд, коли символ присяги, за який гинули і гинуть прямо зараз - зводять до позерства».

Його позицію підтримали користувачі соцмереж, які також зазначали, що подібні дії можуть трактуватися як наруга над державним символом, за що передбачена відповідальність за статтею 338 Кримінального кодексу України.

«Просто зробити з мене ворога народу? Зробіть ворогів тих, хто краде у вас… А не тих, хто з вами в одному кораблі», – написала в сторіс Юлія Верба і видалила з інстаграму публікації з прапором.

Справжнє імʼя блогерки – Юлія Вербінець. Вона народилися та проживала в Івано-Франківську, а у 2023 році переїхала до Львова.