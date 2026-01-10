Внаслідок удару постраждали 25 будівель

У суботу, 10 січня, російські окупанти завдали удару по Словʼянську на Донеччині керованою авіабомбою. Внаслідок атаки зруйноване приватне подвірʼя, семеро людей постраждали, повідомили у пресслужбі Нацполіції.

Росіяни завдали удару по місту 250-кілограмовою керованою авіаційною бомбою. Вона влучила у приватне подвірʼя поблизу багатоповерхівок.

«Внаслідок обстрілу поранено пʼятеро чоловіків віком від 37 до 58 років та дві жінки – 34 і 70 років. Поліцейські-парамедики надавали людям допомогу та доставляли до лікарні», – повідомили у пресслужбі поліції.

Удар завдав руйнувань пʼятьом багатоповерховим та 20 приватним будинкам. Також постраждав місцевий магазин, гараж та одне авто.

На місці події працюють рятувальники та правоохоронці.

Нагадаємо, у ніч на 10 січня росіяни масовано атакували Дніпро та область ударними безпілотниками. Внаслідок цього в регіоні постраждали троє людей, зазнала пошкоджень критична інфраструктура.