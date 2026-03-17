Наслідки авіаудару по рехабу в Кабулі 16 березня

Афганістан звинуватив Пакистан у вбивстві щонайменше 400 людей внаслідок авіаудару по лікарні для реабілітації наркозалежних у Кабулі пізно ввечері 16 березня. Водночас Пакистан відкинув звинувачення в ударі по лікарні, заявивши, що його атаки не уразили цивільні об’єкти. Про це у вівторок, 17 березня, повідомило інформагентство Associated Press.

Заступник речника уряду Афганістану Хамдулла Фітрат у своєму дописі на іксі повідомив, що авіаудар Пакистану по лікарні в Кабулі завдав значних руйнувань по закладу на 2000 ліжок. Через обстріл загинули щонайменше 400 людей, ще 250 зазнали поранень.

Речник уряду Афганістану Забіулла Муджахід засудив удар, звинувативши Пакистан в «обстрілі лікарень та цивільних об’єктів з метою вчинення жахливих злочинів».

За даними медіа, удар стався через кілька годин після того, як сторони обмінялися вогнем уздовж спільного кордону, в результаті чого в Афганістані загинули четверо людей.

Речник прем’єр-міністра Пакистану Мушарраф Заїді відкинув звинувачення як безпідставні, заявивши, що жодна лікарня в Кабулі не була обстріляна.

Міністр інформації Пакистану Аттаулла Тарар заявив, що пакистанські військові «завдали високоточних авіаударів» по ​​військових об’єктах у Кабулі та східній провінції Нангархар. Він також повідомив про знищення «інфраструктури технічного забезпечення та складів боєприпасів» у двох місцях в Кабулі.

Нагадаємо, загострення конфлікту між Пакистаном та Афганістаном розпочалося у лютому 2026 року. 26 лютого рух «Талібан», який керує Афганістаном з 2021 року, оголосив про початок військової операції в прикордонних районах Пакистану, пояснивши це відповіддю на авіаудари від 21 лютого. Тоді Пакистан заявив про вибіркові удари по семи таборах і схованках, що нібито належать пакистанським талібам.

У ніч проти 27 лютого Пакистан, своєю чергою, заявив про старт «відкритої війни» з талібами та завдав ударів по позиціях афганських сил у провінції Нангархар, а також здійснив авіаційні атаки, зокрема по Кабулу.

Пакистан звинувачує Афганістан у тому, що той нібито дозволяє діяти пакистанському Талібану, який США визнали терористичною організацією, а також белуджським сепаратистам та іншим бойовикам, що регулярно атакують пакистанські сили безпеки й цивільних по всій країні. Уряд Талібану заперечує це.