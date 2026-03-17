Суддя працював на Луганщині, а пізніше його відрядили на Буковину

Суддю з Луганщини, який зараз працює на Буковині, підозрюють у підбурюванні адвоката до надання хабаря у 30 тис. доларів іншому судді. Його викрили НАБУ і САП спільно з СБУ.

За даними слідства, підозрюваний суддя з Луганщини і тимчасово відряджений до Чернівецької області, схиляв адвоката надати 30 тис. доларів судді Солом’янського районного суду Києва. За це останній мав винести виправдувальний вирок у справі про кримінальне правопорушення.

За інформацією телеграм-каналу, який веде громадська організація Transparency international Ukraine, ймовірно, йдеться про Івана Посохова, який також є кандидатом на суддю Вищого антикорупційного суду.

Під час співбесіди на конкурсі з відбору до ВАКС суддя повідомив, що йому нічого невідомо про випадки зловживань серед колег чи інших осіб. І додав, що хоча явище корупції існує, він особисто з такими фактами не стикався.

Наразі дії судді кваліфіковано за ч. 4 ст. 27 та ч. 3 ст. 369 КК України (пропозиція або надання службовій особі неправомірної вигоди). Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі. Перевіряють також причетність до злочину інших осіб.

За даними НАЗК, Іван Посохов до 24 лютого 2022 року працював заступником голови Сєверодонецького міського суду Луганщини. Після повномасштабного вторгнення його відрядили спочатку до Снятинського районного суду Івано-Франківської області, а згодом – до Сторожинецького районного суду Чернівецької області.