Індійські правоохоронці затримали підозрюваних в аеропортах

Індійські правоохоронці заарештували шістьох громадян України та одного американця, яких підозрюють у змові з метою підготовки терактів проти Індії. Про це у вівторок, 17 березня, повідомила газета The Indian Express.

За даними видання, минулого тижня співробітники індійського Національного розслідувального агентства затримали підозрюваних в аеропортах Калькутти, Лакхнау та Делі. Суд у Делі обрав підозрюваним запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 27 березня.

Неназваний співрозмовник журналістів повідомив, що фігуранти прибули до Індії за чинними візами, однак згодом вирушили до штату Мізорам без обов’язкового дозволу на перебування в обмеженій зоні.

«Звідти вони перетнули кордон з М’янмою, де, як повідомляється, зустрілися з етнічними групами, вороже налаштованими до Індії. Розслідування також виявило, що вони доставили кілька партій безпілотників з Європи в Мізорам», – сказало джерело.

Правоохоронці вважають, що затримані іноземці планували терористичні атаки. Наразі слідчі встановлюють можливі джерела фінансування злочинної групи та намагаються виявити інших її учасників.

Доповнено о 15:24. Міністерство закордонних справ України у коментарі hromadske повідомило, що наразі відсутні будь-які доведені факти на підтвердження звинувачень щодо українців. Водночас за їхніми словами, деякі публікації індійських та російських медіа «містять перекручені інтерпретації наявних фактів, мають маніпулятивний характер та висувають безпідставні звинувачення».

За інформацією дипломатичного відомства, деталі справи не розголошуються в інтересах слідства. Однак 16 березня 2026 року відбулося судове засідання, у якому також узяли участь співробітники посольства України в Індії, проте поспілкуватися із затриманими їм не вдалося.

«Всупереч усталеній міжнародній практиці, посольство України в Республіці Індія не отримало офіційного повідомлення від компетентних органів Індії про затримання громадян України. Українська сторона наполягає на невідкладному забезпеченні безперешкодного консульського доступу до затриманих», – зазначили в міністерстві.

Також посадовці звернули увагу на те, що зони з обмеженим доступом в Індії часто не мають спеціального маркування. Це, мовляв, «створює ризик ненавмисного порушення встановлених правил».