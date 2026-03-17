Міжнародний валютний фонд висловив занепокоєння щодо можливості подальшого фінансування України в межах програми на 8,1 млрд доларів, оскільки Верховна Рада затягує ухвалення необхідних рішень. Про це у вівторок, 17 березня, повідомило агентство Bloomberg.

У матеріалі зазначають, що Рада має до кінця березня ухвалити низку законодавчих змін, передбачених новою чотирирічною кредитною програмою МВФ, яку затвердили минулого місяця. Втім, частину необхідних законопроєктів депутати поки що не винесли на розгляд. За інформацією агентства, це свідчить про певне політичне напруження в парламенті та може ускладнити подальшу роботу законодавчого органу.

Ситуація ускладнюється тим, що Україна може зіткнутися з нестачею зовнішнього фінансування вже найближчими місяцями. Це пов’язано з тим, що Угорщина та Словаччина заблокували пакет фінансової допомоги Європейського Союзу на понад 90 млрд євро у суперечці щодо постачання нафти. У разі найгіршого сценарію, Національний банк України може бути змушений напряму кредитувати Міністерство фінансів України, щоб допомогти покрити бюджетний дефіцит. Подібну практику вже застосовували на початку повномасштабного вторгнення.

Нагадаємо, 20 лютого Угорщина заблокувала позику від Євросоюзу на 90 млрд євро для України, яку вже узгодили у грудні 2025 року. Раніше країна не заперечувала проти виділення грошей.

Politico із посиланням на європейських дипломатів 11 березня повідомляло, що Україна отримає кредитні гроші від Європи, навіть якщо Угорщина та Словаччина продовжуватимуть блокувати виділення грошей. Євросоюз має ідею, як надати Україні щонайменше третину від обіцяної суми попри вето.