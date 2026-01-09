Сергій Льовочкін (по центру) у парламенті, 22 серпня 2025 рік

У четвер, 8 січня, Агентство розшуку та менеджменту активів (АРМА) продало 460 га землі на полонині Боржава в Закарпатській області. Загальна сума продажу становить 89,5 млн грн. Про це повідомила «Економічна правда» з посиланням на результати аукціонів.

Зазначені земельні ділянки розділили на три лоти, які виставили на продаж одночасно. Торги проходили у форматі «голландського аукціону», коли стартова ціна поступово знижується, доки хтось з учасників не погодиться на купівлю.

Оскільки в кожному з аукціонів брав участь лише один претендент, усі лоти продали фактично за мінімально можливими цінами.

Ділянку площею понад 26,7 га за 5,4 млн грн при стартовій ціні 10,4 млн грн придбав Андрій Вінграновський. Він також купив ще один лот площею 199,1 га, сплативши 39,1 млн грн замість початкових 75,2 млн грн. Третю ділянку – 234,77 га – за 45 млн грн (при стартовій ціні 88,2 млн грн) придбав Ігор Власюк.

У результаті середня вартість землі, проданої на аукціоні, склала близько 2 тис. грн за сотку.

Видання зауважує, що в листопаді 2024 року АРМА розраховувало отримати за ці землі більш ніж 1 млрд грн.

За даними Opendatabot, Вінграновський є власником ТОВ «Омбрі Інвестмент», яка входить в «корпоративну групу родини Льовочкіних». Він також є чоловіком сестри Сергія Льовочкіна Юлії.

Ігор Власюк, який придбав третій лот, є засновником ТОВ «Боржава Есет», кінцевим бенефіціаром якого також зазначений Вінграновський.

Раніше, у серпні 2025 року, журналісти Bihus.Info повідомляли, що народний депутат від «Платформи за життя і мир» (раніше заборонена «ОПЗЖ»), очільник Адміністрації президента за часів Віктора Януковича Сергій Льовочкін планує реалізацію проєкту гірськолижного курорту «Боржава».

Нагадаємо, у листопаді 2025 року АРМА виставило на продаж гірськолижний курорт Пилипець та великий масив землі на полонині Боржава на Закарпатті. Раніше ці об’єкти були конфісковані судом у компаній, пов’язаних з колишнім членом команди експрезидента Віктора Януковича, чинним депутатом Закарпатської обласної ради Владиславом Каськівим (обирався від проросійської ОПЗЖ, нині позафракційний).