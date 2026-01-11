Нафтовидобувна платформа на родовищі імені Філановського

Сили оборони України уразили три бурові установки нафтогазової корпорації «Лукойл» в акваторії Каспійського моря. Про це у неділю, 11 січня, повідомив Генштаб ЗСУ та Сили спеціальних операцій.

Успішну бойову операцію Сили оборони здійснили в ніч на неділю, 11 січня. Під атаку потрапили три льодостійкі стаціонарні платформи родовищ імені Володимира Філановського, імені Юрія Корчагіна і імені. Валерія Грайфера. Вказується, що ці платформи росіяни використовують для забезпечення армії паливом. Наразі масштаби збитків уточнюються.

Крім того, українські військові уразили пускову установку зенітного ракетного комплексу «Бук-М3» у районі села Бараничеве на Луганщині.

«Даний комплекс ППО середньої дальності призначений для боротьби з аеродинамічними цілями. За попередніми даними, зафіксовано влучання та вибухи», – йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.

Також Сили оборони уразили склад у матеріально-технічного підрозділу 49-ї армії окупантів у районі села Новотроїцьке, що розташоване у тимчасово окупованій частині Херсонщини.

«Сили оборони продовжують системне послаблення воєнно-економічних спроможностей та наступального потенціалу російських окупаційних військ. Уражаються об’єкти, безпосередньо залучені до ведення збройної агресії проти України», – наголосили у Генштабі ЗСУ.

Зауважимо, що родовище імені Володимира Філановського – одне з найбільших родовищ нафти і газу в російському секторі Каспійського моря, що розробляється компанією «Лукойл». Його запаси становлять близько 129 млн тонн нафти та 30 млрд кубометрів газу.

Нагадаємо, 7 січня Генштаб ЗСУ повідомляв про ураження нафтобази «Осколнєфтєснаб» у Белгородській області та складу матеріально-технічних засобів на тимчасово окупованій території Донецької області.