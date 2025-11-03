Під атаку ВМС потрапила бурова установка так званих «вишок Бойка»

Бійці Військово-морських сил ЗСУ успішно уразили елітний російський спецпідрозділ, який перебував на буровій установці «Сиваш» у Чорному морі. Відео ураження опублікували у пресслужбі ВМС у понеділок, 3 листопада.

На відео, оприлюдненому ВМС, видно моменти влучать кількох повітряних дронів у бурову установку, де дислокувалися росіяни. Крім того, на кадрах видно морський безпілотник, який підплив до установки та здетонував.

«Крім технічних засобів розвідки і спостереження російських окупантів, було знищено ворожий розрахунок ПТРК», – повідомили у пресслужбі ВМС.

Українські військові зауважили, що після атаки росіяни намагалися поширити дезінформацію, опублікувавши відео нібито про знищення катера ВМС боєприпасом «Ланцет». У пресслужбі ВМС наголосили, що катери для атаки не застосовували – натомість українські військові успішно застосували дрон-камікадзе.

Зазначимо, «Сиваш» – самопідіймальна бурова установка, яка може бурити нафтові свердловини глибиною 6 км та входить до так званих «вишок Бойка». Україна втратила контроль над установкою після окупації та анексії Криму 2014 року. У вересні 2023 року Головне управління розвідки МО України повідомило, що в результаті спецоперації повернуло під контроль «вишки Бойка» – зокрема, СПБУ «Таврида» та «Сиваш».