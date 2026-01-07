Чад Зоратлі понад 15 років живе у Львові та займається організацією вечірок

Львівського ресторатора і організатора вечірок Чада Зоратлі звинуватили в шахрайстві та боргах перед інвесторами. Одразу кілька львів’ян і організацій опублікували дописи зі звинуваченням підприємця у боргах та обмані на кілька тисяч доларів. Сам Чад Зоратлі видалив усі дописи в соцмережах і не коментує ситуацію.

Чад Зоратлі називає себе греком, який понад 15 років живе у Львові. Він керує івент-агенцією Night Ambassadors, яка організовує вечірки, а у жовтні 2020 року відкрив бар People Place в центрі Львова. Через активну діяльність у галузі івент-індустрії його свого часу навіть називали «нічним мером Львова».

Наприкінці листопада 2025 року львів’янка Анастасія Курило опублікувала допис, в якому звинуватила Чада Зоратлі у боргах. Анастасія Курило розповіла ZAXID.NET, що стежила за діяльністю Чада Зоратлі з 2021 року та відвідувала його вечірки, тому коли у вересні 2025 року побачила в його соцмережах пропозицію стати мікроінвестором нового проєкту – клубу BPM – вирішила погодитись і вкласти 3 тис. євро (приблизно 160,3 тис. грн за актуальним тоді курсом НБУ). Інвестування передбачало позику на рік під відсотки у валюті або ж позику та частку в проєкті. Від частки дівчина вирішила відмовитись.

За словами Анастасії Курило, підприємець надіслав їй у телеграм повідомлення із умовами інвестування, де спершу не було вказано пункту про відсотки. При цьому, офіційного документа він не надав. Також ресторатор наполягав на терміновому переказі грошей на приватну банківську карту його дівчини Анни Андрух та обіцяв підписати розписку про позику вже після переказу грошей. Крім перерахунку на карту, Чад Зоратлі просив позичити ще тисячу євро готівкою, але дівчина відмовилась.

«Мене насторожило, що він написав умови договору в особистих повідомленнях, а не надіслав файлом як документ. У цих умовах був пункт про позику без відсотків. Я спершу подумала, що це одруківка, він сказав, що помилився і переробив повідомлення й одразу запитав, коли я можу надіслати гроші. Коли я зрозуміла, що щось іде не за планом, захотіла повернути свої гроші назад. Написала Чаду, він відповів і наче домовились – мирно розходимось. Він обіцяв, що все поверне частинами, записував мені відео в телеграмі, казав, що зараз виникли деякі проблеми, але я можу бути спокійна. Потім переносив терміни і взагалі перестав виходити на зв’язок. Я дала час до 31 жовтня і зрозуміла, що без публічного висвітлення не вийде», – розповіла Анастасія Курило.

Пізніше розписку все ж підписали, але, за словами інвесторки, вона не має юридичної сили, адже була написана від руки і підписана Чадом Річардом Зоратли, хоча це ім’я підприємця може бути несправжнім. Його бізнес записаний на Джаратлі Шаді Рачіда, а юридична адреса реєстрації збігається з пропискою колишньої дружини Людмили Розанової, відомої як Люсі Розанова.

За порадою адвоката Анастасія Курило спершу написала до Чада Зоратлі претензійний лист, а потім опублікувала перший пост із звинуваченнями. Тоді підприємець запропонував повернути частину суми з умовою, що вона його видалить. При цьому, дати актуальну розписку про повернення частини грошей він відмовився.

«Спершу він повернув 1500 євро і сказав, що решту віддасть до кінця листопада. В грудні повернув ще 500 євро, а тисяча зависла, терміни постійно переносились. Тоді я написала другий пост», – розповіла Анастасія Курило.

Вона додала, що 7 січня Зоратлі повернув решту тисячу євро і знову попросив видалити всі пости зі звинуваченнями, однак вона повідомила, що не буде цього робити.

ZAXID.NET вдалось знайти ще кількох інвесторів, які позичили Чаду Зоратлі гроші і поділились цим у соцмережах. Серед них – фітнес-тренерка Марта Дракус, однак на прохання ZAXID.NET розповісти свою історію вона відмовилась.

Допис Марти Дракус у тредс

Після допису Анастасії Курило своїм досвідом співпраці з підприємцем поділилися й компанії. Зокрема, організація Fatsound Rental, що займається технічною організацією подій, повідомила, що Чад Зоратлі заборгував їм 182,5 тис. грн за організацію фестивалю «Зорепад» у серпні 2025 року. В організації розповіли, що з Night Ambassadors співпрацювали з 2018 року й після паузи погодились у 2025 році допомогти організувати фестиваль, який, за словами Чада Зоратлі, перебував на межі зриву. Компанія отримала запит на монтаж обладнання за 36 годин до події та все ж встигла виконати свою частину роботи вчасно. Після цього сторони домовились про розтермінування оплати до кінця вересня та підтримку нового клубу Зоратлі BPM і майбутнього фестивалю «Зорепад» у 2026 році.

«Фактично наша команда отримала лише приблизно половину суми, а компанія-партнер не отримала оплату взагалі», – повідомили в Fatsound Rental.

У вересні компанія все ж долучилася до відкриття клубу BPM, однак команда Чада Зоратлі знову звернулась за послугами за чотири дні до події, попередньо ігноруючи повідомлення Fatsound. Також команда оприлюднила листування з підприємцем, із якого випливає, що останню оплату він виконав у жовтні, після чого взагалі припинив комунікацію. Наразі заборгованість перед Fatsound Rental становить 182,5 тис. грн. Там додали, що Зоратлі боргує й іншим підрядникам за фестиваль «Зорепад», серед них і компанія Black Rental, яка заявила про 32 тис. грн боргу.

Сам Чад Зоратлі архівував усі дописи в соцмережах, змінив аватарку в інстаграмі на чорний колір і не виходить на зв’язок. Офіційно ситуацію зі звинуваченнями він не коментував. ZAXID.NET звернувся до нього за коментарем через соцмережі, але на момент публікації відповіді не отримав.