Назарія Гусакова зі СМА звинувачують у масштабному шахрайстві

Поліцейські повідомили хворому на СМА львів’янину Назарію Гусакову про підозру у справі про шахрайство на благодійних зборах. Про це Нацполіція України повідомила ввечері 24 липня.

За даними слідства, Назарій Гусаков, маючи офіційне безоплатне забезпечення препаратом для лікування спінальної м’язової атрофії (СМА) в межах міської програми, продовжував збір коштів нібито на придбання цього ж препарату. При цьому він використовував підтримку публічних осіб та розміщував відповідні заклики у соціальних мережах.

У результаті таких дій упродовж 2023–2024 років він заволодів коштами громадян на загальну суму понад 1,3 мільйона гривень. Йому заочно оголошено про підозру у шахрайстві, вчиненому в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 190 КК України).

Напередодні скандалу зі збором донатів Назарій Гусаков поїхав до родичів в Італію, де перебуває й досі. 23 липня 31-річний львів’янин зі СМА Назарій Гусаков оприлюднив відеозвернення, у якому повідомив, що перебуває на лікуванні у клініці в Мілані та не ховається від слідства та суду.

Раніше ZAXID.NET детально розповідав, у чому звинувачують Назарія Гусакова, зокрема, як чоловік роками збирав гроші на дороге лікування, а на власному криптогаманці оперував мільйонами доларів. Про виїзд Назарія за кордон 22 червня повідомив президент Володимир Зеленський.

У межах розслідування слідчі провели обшуки у близьких друзів і знайомих Назарія Гусакова, банківські картки яких він використовував для отримання благодійних внесків. Обшуки також пройшли в людини, яка допомагала йому переводити донати у криптовалюту. Під час обшуків один із його друзів намагався втекти.