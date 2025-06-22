Довкола відомого львів’янина зі СМА (спінальною м’язовою атрофією) Назарія Гусакова виник скандал

У неділю, 22 червня, президент України Володимир Зеленський відреагував на скандал із хворим на СМА львів’янином Назарієм Гусаковим – чоловіка звинувачують у масштабному шахрайстві зі збором грошей на лікування. Monobank також проводить внутрішнє розслідування через збори Назарія Гусакова.

«Окрема доповідь (міністра МВС, – ред.) щодо скандальної та вкрай неприємної ситуації навколо зборів на користь громадянина України Назарія Гусакова й можливих випадків шахрайства. Тривають перевірки всієї інформації, яка є в публічному доступі. За попередніми даними, були використані щонайменше чотири фінансові установи, багато цифрових сервісів», – повідомив Володимир Зеленський.

Президент зазначив, що МВС наразі встановлює місцезнаходження Назарія Гусакова, адже відомо лише, що він 13 червня виїхав з України, а також людей, які могли постраждати від його ймовірно незаконних дій.

«Дуже важливо – відновити справедливість та уникнути будь-якої дискредитації зборів і волонтерства як таких. На окремі випадки махінацій має бути законна відповідь», – додав президент.

Правоохоронці розпочали кримінальні провадження за ч.4 ст. 190 (шахрайство) та ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) ККУ. Встановлюються потерпілі, які могли стати жертвами шахрайства, а також місце перебування Назарія Гусакова та інших людей, які могли допомагати йому у незаконних оборудках.

Раніше ZAXID.NET детально розповідав, у чому звинувачують Назарія Гусакова, зокрема як чоловік роками збирав гроші на дороге лікування, а на власному криптогаманці оперував мільйонами доларів.