У Львові уже кілька днів обговорюють скандал із 31-річним Назарієм Гусаковим, який хворіє на СМА (спінальну м’язову атрофію). Чоловіка звинуватили у махінаціях зі збором коштів – він відмовився надати звіти про зібрані на лікування гроші, а на його криптогаманці виявили оборот у мільйони доларів. Міськрада ж заявила, що уже рік повністю забезпечує його необхідним лікуванням, яке передбачене офіційним медичним висновком. Логічно, що у людей виникли запитання.

Назарій Гусаков після скандалу дав коментар «Суспільному» та журналістам Lviv.media, а також написав свою позицію у фейсбук. ZAXID.NET зібрав усю інформацію про звинувачення, але деякі питання залишаються без відповідей.

Що таке СМА?

Спінальна м’язова атрофія (СМА) – це група генетичних розладів, які трапляються приблизно у одного новонародженого з 10 000. Через ці розлади поступово руйнуються нервові клітини (рухові нейрони) в стовбурі головного мозку та в спинному мозку. Саме рухові нейрони контролюють рухову діяльність м’язів рук, ніг, грудей, обличчя, горла та язика. Поступово розвивається посмикування, м’язова слабкість та атрофія.

СМА може розвиватись не лише у новонароджених, а й у людей будь-якого віку, але найпоширеніший – перший тип СМА вражає саме малюків. Якщо до двох років дитині ввести спеціальний препарат (Zolgensma за 2,5 млн доларів), то він може зупинити прогресування хвороби. У іншому випадку для хворих потрібне підтримуюче лікування протягом усього життя – воно не зупинить хворобу, але може покращити якість життя людини.

Що відомо про Назарія?

Назарій народився здоровим, але СМА у нього виявили у рік та два місяці. Зараз львів’янину 31 рік і він має встановлений діагноз СМА другого типу. Кілька років тому львів’янин почав збирати гроші у соцмережах на дороге лікування – його дописи медійно підтримували багато відомих людей та ЗМІ, адже сумнів, що Назарію потрібне лікування не виникало.

То в чому скандал?

Скандал виник кілька днів тому, користувачка соцмережі Х (колишній твіттер), яка й сама донатила львів’янину, розповіла, що Назарій Гусаков не надав їй звітів про витрачені кошти.

Фото з препаратом Evrysdi з ознаками фотошопу, яке кілька разів поширював Назарій Гусаков

Чоловік «у виді виключення» надіслав їй фото з кількома банками препарату Evrysdi 0,75 з ознаками фотошопу (це фото він уже кілька разів використовував для звітів, зокрема у лютому 2024 року), а також виписку про перерахування 1,5 млн грн на рахунок ФОП.

Назарій надіслав чек про перерахування 1,5 млн грн на рахунок Дениса Чухалова наприкінці травня 2025 року

Денис Чухалов, якому Назарій перерахував гроші, розповів ZAXID.NET, що він не постачає львів’янину ліки, а лише на його прохання поповнив криптогаманець на отриману суму.

Згодом виявилось, що міська рада оплатила необхідну кількість препарату для лікування Назарія, але він продовжував збирати гроші.

Для чого він надав фальшиві докази?

Відповіді на це питання немає, але вказаний документ та фото препарату з ознаками колажу – це єдині опубліковані ним докази лікування.

А звіти є?

Звітів немає. Сам Назарій сказав виданню Lviv.media, що ліки купував неофіційно, але не зміг сказати де. Львів’янин говорить про Evrysdi 0,75, який є рецептурним препаратом – наразі його можна придбати лише у 10 аптеках в Україні: у Києві, Одесі, Вінниці, Харкові та Миколаєві. Вартість препарату, згідно з сайтом Tabletki.ua, 274 тис. грн. Назарій ж запевняє, що заради економії купував ці ліки не офіційно, а з рук, тому чеки надати не може.

«Хтось може мені допомогти банкою, двома, то я купую і пейпалом оплачую чи криптою, чи готівкою, якщо то у Львові чи переказом.. бабуся ходить переказувати через термінали», – сказав Назарій Гусаков.

Насправді сумнівно, що людина купує дорогі ліки з рук без офіційних документів, адже від їх ефективності залежить його життя.

Прикметно, що після скандалу Назарій Гусаков розповідав журналісту Михайлу Ткачу та Bihus.info, які медійно підтримували його збори, що його «бухгалтери готують звіти». Однак, згодом стало зрозуміло, що звітів так і не буде, бо гроші витрачали без чеків за оплату ліків та послуг.

А скільки цього препарату йому потрібно?

Сам Назарій плутається у своїх поясненнях щодо дозування та кількості препарату, яка йому необхідна, що підмітила журналістка Ольга Худецька у соцмережі Х. Згідно з медичним висновком, Назарію Гусакову потрібно 3 флакони Evrysdi на місяць, тобто 36 на рік.

Спершу, коли Назарій Гусаков, почав збирати гроші на дороге лікування, він вказував, що йому потрібно 3 флакони препарату на місяць, що відповідає медичній документації. Для прикладу, у липні 2023 року він проводив розіграш iPhone і писав, що намагається зібрати хоча б на один із трьох необхідних флаконів. У червні 2024 року Назарій пише уже про 4 флакони на місяць.

Варто зазначити, що із червня 2024 року Львівська міськрада рада забезпечує Назарія лікуванням, згідно з наданим йому медичним висновком, у якому вказано необхідні 3 флакони препарату на місяць, однак Назарій продовжив збір грошей на ще 12 флаконів (по одному в місяць) та реабілітацію – сума зборів була по 500 тис. грн на місяць.

То три флакони чи чотири? Уже після скандалу Назарій розповів журналістам «Суспільного», що щодня використовує 6,3 мл препарату, а у фейсбуці вказав 6,6 мл.

6,6 мл – це дорівнює 5 мг препарату Evrysdi та є максимальною добовою дозою, яку рекомендує виробник. Один флакон має 60 мг, якщо Назарій використовує 6,6 мл (5 мг) щодня, то флакона йому б мало вистачити на 12 днів, а трьох флаконів – на 36 днів, тобто не було потреби відкривати четвертий флакон препарату щомісяця.

Цікаво також, що у червні 2025 року Назарій Гусаков написав, що на цей рік міська рада забезпечить його 20 флаконами препарату, а ще 40 доведеться докупити, тобто невідомо звідки з’явились уже навіть не 4, а 5 флаконів на місяць – при тому, що за медичним висновком їх має бути три.

«Як ви знаєте, на цей рік від міста я матиму лише 20 банок препарату, ще 40 банок + реабілітація потрібно закрити власними зусиллями. Щомісяця буде збір на 1 млн 300 тисяч. Дуже важливо, найголовніше, закривати його вчасно аби з місяця в місяць не було пауз. Перший збір почнемо у липні, щоб з серпня почати-продовжити лікування», – написав львів’янин.

Назарій Гусаков має встановлений діагноз СМА другого типу (фото із фейсбук-сторінки)

Через два дні він написав, що на Evrysdi цього року, можливо, не доведеться збирати, бо Львівська міськрада спробує закрити потребу. На цей момент на банці для збору уже було 1,3 млн грн. До слова, міськрада й раніше закривала потребу в лікуванні.

Скільки ліків купила міська рада?

Львівська міськрада запевняє, що із червня 2024 року повністю забезпечує його лікуванням у тій кількості, яка вказана у медичних документах. За бюджетні кошти торік Назарію купили 14 флаконів препарату, ще 14 безкоштовно надав виробник – компанія «Рош», також для Назарія виділили гроші у державному бюджеті і наприкінці 2024 року закупили ще 8 флаконів. Тобто загалом – 36 флаконів. Проте Назарій ніде не згадує про ці 8 флаконів за державні кошти.

«Минулого року я отримав від міської ради 28 флаконів – це перший рік. У місяць виходить так, що я відкриваю 4 банки, я весь час лікування свого п’ю по 6,3 препарату і так виходить, що останні 2-3 дні кожного місяця не хватає з банки препарату, ти маєш відкрити четверту банку. Тому 12 місяців.. не будемо рахувати по 4 банки препарату, бо це вийде 48, нехай буде 40 банок препарату на рік. Без врахування допомоги фізичної, яка мені просто потрібна в житті, і додаткової реабілітації. Це є 40 банок, але мені просто не хватило цих 28 банок», – сказав Назарій Гусаков «Суспільному».

У словах Гусакова знову ж можна помітити неточності, він не згадав про 8 флаконів препарату, які придбали за державні кошти, а також плутається із кількістю флаконів. Назарій каже, що йому щомісяця бракує препарату на 2-3 дні, якщо говорити про 12 місяців, то це від 24 до 36 днів, тобто йому бракує приблизно одного флакона препарату в рік, а не по одному на місяць, як він вказував у своїх зборах.

На 2025 рік місто із компанією «Рош» забезпечить Назарія ще 20 флаконами препарату, яких вистачить більш, як на пів року.

Якщо він каже, що треба більше ліків, чому міська рада не реагує?

В управлінні охорони здоров’я ЛМР ZAXID.NET повідомили, що Назарію Гусакову пропонували пройти повторне генетичне обстеження, щоб за потреби збільшити кількість препарату, але він його не пройшов. У міській раді пояснили, що не можуть виділити бюджетні гроші для купівлі більшої кількості препарату без медичного висновку. Гусаков погодився пройти це дослідження одразу після повернення до Львова.

Тобто міська рада забезпечує лікування, а куди йдуть донати?

Міська рада почала виділяти ліки у червні 2024 року, але Гусаков продовжував оголошувати збори. Назарій заявляв про щомісячну потребу у 500 тис. грн – 250 тис. грн на один додатковий флакон препарату та ще 250 тис. грн на реабілітацію.

Згодом, у червні 2025 року з невідомих причин кількість необхідних флаконів препарату зросла до 5 на місяць і Назарій оголосив про потребу у 1,3 млн грн щомісяця.

Також, попри постійну потребу в дорогому лікуванні і регулярні збори, Назарій заявив, що, «коли мав залишок», то донатив іншим хворим на СМА та підтримував збори військових.

«Я можу сказати, що я донатив зі своїх зароблених грошей, або із тих, якими ви мені допомагали, але я не знаю, бо для мене всі ці гроші для того, щоб моє життя продовжувалось якомога довше», – каже Назар про те, що не розділяв свої гроші та донати небайдужих.

Цього твердження він дотримується і у інтерв’ю з «Суспільним». Назарій Гусаков сказав: «Коли я починав ті збори, завжди казав, що я збираю на те, аби жити якомога довше – це включало все: і допомога, і побут, і у мене старші бабуся з дідусем, вони пенсіонери, я теж пенсіонер – я маю 8,4 тис. грн пенсії з таким діагнозом. Найбільша моя проблема і я її визнаю – це те, що я ніколи не відокремлював свої власні гроші, заробітки, особисту допомогу, оцей покерист щомісяця допомагає мені на криптогаманець. Я ставився до цих грошей як до допомоги собі, щоб якнайдовше жити».

Однак, коли Назарій робив дописи про збори грошей, то вказував, що збирає на ліки та реабілітацію.

Що за реабілітація?

Назарій Гусаков не вказував у своїх дописав, де він проходить реабілітацію – відомо лише, що двічі на рік він проходить її безкоштовно. Львів’янин писав про потребу у щоденному догляді, спеціальному харчуванні, масажах та реабілітації, вказуючи, що із ним працює ціла команда.

«Я потребую догляду 24 години на добу, мене постійно потрібно перевертати з живота на спину і навпаки, допомагати відхаркувати мокротиння, розминати м’язи. Біля мене безліч людей (реабілітологи, фізіотерапевти, ерготерапевти, масажисти, асистенти), які мені допомагають у цьому і не отримують за це «офіційну» зарплатню. Допомоги по побуту, коли я хворію, чи коли мені потрібно просто поїхати за межі району. На всі ці потреби мені щомісяця потрібно 250-300 тисяч гривень», – написав Назарій після скандалу.

За його підрахунками, до щомісячних витрат входять:

Реабілітація – 100-140 тис. грн (залежності від стану та кількості реабілітологів)

Допомога з побутом – 50-80 тис. грн

Масаж – 30-40 тис. грн

Спеціальне харчування – 60-70 тис. грн

Однак він не може надати чеків за реабілітацію, говорячи, що спеціалісти працюють неофіційно за готівку.

Скільки грошей він зібрав?

Точна сума, яку Назарій зміг зібрати за останні кілька років, невідома. Після скандалу львів’янин редагував дописи у своїх соцмережах, а потім і частково видалив посилання на банки для збору грошей – на той момент на двох банках було 1,7 млн грн.

А що про крипту?

На одному із рахунків Назарія Гусакова, які він використовував для збору грошей, користувачі соцмереж виявили обіг 2,7 млн доларів – мова йде про криптовалюту. Журналісти Lviv.media помітили, що сума транзакцій за майже три останні роки майже удвічі більша – 5,1 млн доларів.

«Ті роки, які я лікуюся, ще до початку зборів, це вже років 5-6, це не було одразу Evrysdi. Була додаткова фізіотерапія, поки я мав роботу, мав змогу і лікувався сам, мені також багато допомагали покеристи, які живуть в Латвії. До того, як я почав збір, я 6 або 10 місяців лікувався за їхні гроші, які вони відправляли на криптогаманець і кожен місяць я купляв по три банки ліків», – сказав Назарій «Суспільному», знову згадавши, що лікувався трьома флаконами препарату на місяць, а не чотирма.

Ці мільйони доларів – донати?

На криптогаманець надходили донати, але, за словами Назарія Гусакова, це були невеликі суми. Він пояснив Lviv.media, що «люди проганяли свої виграші з покеру чи ставок» через його криптогаманець і платили йому відсоток. Чоловік запевняє, що нічого не знає про людей, яким допомагав, та походження цих мільйонів доларів, законність яких є сумнівною.

«Я не знаю цих людей на ім'я. До мене приходили люди і просили допомогти, якщо мене цікавить заробити якісь гроші, то через мій акаунт будуть проходити кошти. Була головна умова, щоб через мій акаунт, а я зможу таким чином мати додаткові кошти на лікування. Я мав три або п’ять відсотків», – сказав Назарій Гусаков журналістам.

Часто схему із прогоном виграшів через криптогаманець використовують для того, щоб ці кошти вивести і легалізувати, не засвітивши перед українськими контролюючими органами великі суми. Іншими словами такі дії можна назвати відмиванням грошей. Користувач, який отримав виграш від гри в покер або ставок, перекидає виграш на гаманець, власник гаманця купує крипту, яку згодом обмінює на гривні, долари або виводить за кордон. Власник гаманця отримує свої кілька відсотків за такі операції, а власник виграшу – неоподатковану і непомічену контролюючими органами тверду валюту. Окрім того, дивним є те, що власники виграшів звертались саме до Назарія Гусакова, коли на ринку є чимало тих, хто надає такі послуги. Чи могли на цьому гаманці проганятись гроші, зібрані самим Гусаковим? Могли, але поки що ця інформація ніяк не підтверджена.

Що далі?

Наразі Назарій сказав, що більше не збирає донатів, оскільки місто забезпечить його лікування. Частина користувачів публікують дописи на підтримку львів’янина, а інші критично оцінюють його слова та вчинки, мовляв, питань більше, ніж відповідей.