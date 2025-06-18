Довкола відомого львів’янина зі СМА (спінальною м’язовою атрофією) Назарія Гусакова виник скандал

Відомого львів’янина зі СМА Назарія Гусакова запідозрили у махінаціях зі збором грошей на лікування. На прохання надати звіти про витрату грошей чоловік скинув старе фото з ознаками монтажу та чек про перерахунок 1,5 млн грн. Виявилось, що ці гроші Назарію перерахували на криптогаманець, на якому зафіксували обіг у 2,7 млн доларів. Львівська міськрада ж запевняє, що повністю покриває його потребу в лікуванні.

Скандал із соцмереж, незрозумілі фото і криптогаманці

У соцмережі Х (колишній твіттер) розгорівся скандал довкола відомого львів’янина зі СМА (спінальною м’язовою атрофією) Назарія Гусакова – 31-річний чоловік роками збирає гроші на дорогі ліки без яких він помре. Збори Назарія у різний час підтримували відомі люди, зокрема блогери, журналісти, бізнесмени, військові: співзасновник monobank Олег Гороховський, журналіст Михайло Ткач, Bihus.info, військовий Валерій Маркус, відома порноактриса Джозефіна Джексон (Юлія Сенюк) та інші.

Звинувачення про махінації зі збором коштів на лікування Назарія Гусакова почали з’являтись у соцмережі X 17 червня. Дівчина, яка перерахувала Гусакову донат, звернулась до нього з проханням надати звіти з проведених ним зборів. У відповідь Гусаков обурився, але попри емоції, пообіцяв показати чек.

«Прошу вас не донатити мені, якщо не довіряєте. Для мене це важливо. Говорю це на всіх інтерв’ю. Можете навіть просто словами підтримати, не обов’язково грошима. Щодо зборів: у мене фактично це не збір. Це постійна допомога мені від небайдужих людей для допомоги у моєму непростому житті, типу як підписка на нетфлікс. Зараз знайду чек, виключно для вас у виді виключення», – йдеться у відповіді Назарія Гусакова, яку опублікували у соцмережі Х.

Назарій надіслав чек про перерахування 1,5 млн грн на рахунок Дениса Чухалова наприкінці травня 2025 року

Назарій надіслав чек, датований 21 травня 2025 року, про перерахування 1,5 млн грн на рахунок Дениса Чухалова, а також фото із щонайменше дев’ятьма банками препарату Evrysdi. Утім уважні користувачі помітили, що те саме фото Назарій уже раніше публікував у своїх соцмережах, зокрема у лютому 2024 році, і воно викликає запитання, оскільки препарати наче просто вставлені за допомогою фоторедактора.

Фото з препаратом Evrysdi з ознаками фотошопу, яке кілька разів поширював Назарій Гусаков

Оприлюднений у соцмережах чек про перерахунок 1,5 млн грн Денису Чухалову наразі є єдиним, який надав Назарій як звіт по збору грошей. Денис Чухалов має зареєстрований у Дніпропетровській області ФОП та займається діяльністю у галузі права.

У коментарі ZAXID.NET Денис Чухалов розповів, що Назарій Гусаков справді перерахував йому 1,5 млн грн, але не за ліки – він попросив перерахувати цю суму на криптогаманець для купівлі ліків за кордоном. Сам Денис розповів, що підтримував збори Назарія і у нього працює його сусідка, але з самим хлопцем особисто не зустрічався.

Щодо криптогаманця Назарія Гусакова користувачі соцмережі Х помітили цікаву деталь – обіг криптовалюти на ньому становить 2,7 млн доларів. Йдеться про криптогаманець, який Назарій Гусаков вказував під час зборів. Денис Чуханов надав ZAXID.NET підтвердження, що гроші перехували на цей гаманець.

Безкоштовні ліки і мільйонні збори

У червні 2024 році Львівська міськрада передала Назарію Гусакову 14 флаконів препарату Evrysdi, ще 14 він отримав безкоштовно від компанії «Рош Україна» у рамках підписаного з містом меморандуму. На 14 флаконів місто витратило 3,5 млн грн (по 250 тис. грн за один флакон). Як інформувала пресслужба ЛМР, цих 28 флаконів Назарію мало б вистачити на 9 місяців – до березня 2025 року.

«Наразі треба добити збір до 250 тисяч. Добивати треба щомісяця. Наразі місто забезпечуватиме мене трьома з 4 потрібних банок Evrysdi на місяць. Тому, фактично, потреба залишається в дефіциті 500к щомісяця - одна банка еврізді та 250 тисяч на постійну терапію. Добре буде, якщо закриватимемо хоча б частину потреби, хоча б щось з того. Дякую», – писав Назарій Гусаков у себе на фейсбук-сторінці 26 червня 2024 року.

Назарій Гусаков продовжив збирати по 500 тис. грн щомісяця: 250 тис. грн на один флакон препарату та ще 250 тис. грн на реабілітацію. Наразі невідомо, у якому медичному закладі він проходив чи проходить реабілітацію, а також скільки грошей він зібрав на лікування за останні роки.

У травні 2025 року Назарій Гусаков написав, що отримає від міста 20 флаконів препарату Evrysdi, ще 28 йому потрібно купити самотужки, оголосивши збір на 8,4 млн грн (по 300 тис. грн за флакон).

Приблизно через два тижні Гусаков написав, що йому потрібно купити вже не 28, а 40 флаконів та пройти реабілітацію. Він оголосив про щомісячний збір у 1,3 млн грн – це 15,6 млн грн на рік, які мають витратити на лікування та реабілітацію.

«Щомісяця буде збір на 1 млн 300 тисяч. Дуже важливо, найголовніше, закривати його вчасно аби з місяця в місяць не було пауз. Перший збір почнемо у липні, щоб з серпня почати-продовжити лікування», – написав Назарій Гусаков.

Купляв ліки неофіційно, але в кого – невідомо

Видання Lviv.media змогло поспілкуватись із Назарієм Гусаковим, він заявив журналістам, що купував ліки неофіційно, тому чеки надати не може. У кого купує ліки теж не сказав: «Я не можу публічно сказати ім’я тих людей, бо то так…»

«Хтось може мені допомогти банкою, двома, то я купую і пейпалом оплачую чи криптою, чи готівкою, якщо то у Львові чи переказом.. бабуся ходить переказувати через термінали», – додав Гусаков.

Львів’янин заявив, що уже давно не грає у азартні ігри та очікує поки бухгалтери підготують йому звіти.

«Переважно, весь час ліки закуповувалися не офіційно, у моїй ситуації я намагаюся економити як можу. Найбільша моя помилка, що я не розділяв свої кошти і кошти, які мені люди допомагали персонально і на зборах. Воно все в перемішку. Я ніколи не думав, що мені треба буде давати звіт за своє здоров’я. Оце, напевно, мій найбільший косяк в тому, що я сам не можу розібратися в тих звітах», – заявив Гусаков.

Назарія Гусакова повністю забезпечили ліками до кінця 2025 року

Керівниця управління охорони здоров’я Львівської міськради Марта Матюшко розповіла, що із червня 2024 року Назарій Гусаков повністю забезпечений лікуванням. Згідно з наданим медичним висновком, він має отримувати 3 флакони препарату на місяць і їх повністю закупило місто. Вона також повідомила, що наприкінці 2024 року для Назарія закупили 8 флаконів за кошти держбюджету.

На скандал відреагував мер Львова Андрій Садовий: «Коли ми почали надавати хлопцеві медикаменти, сподівалися, що він припинить збір коштів. Проте через деякий час збори були поновлені. У розмові він пояснив, що потребує не лише ліків, а й допоміжних засобів, фізичної реабілітації та масажів. Зі слів самого Назара – процедур, які передбачені медичними гарантіями йому недостатньо».

«На цей рік передбачено 10 флаконів препарату, уже проведено закупівлю – це майже 2,5 млн грн, також 10 флаконів надасть компанія “Рош”. Якщо брати по тій потребі, яка передбачена для Назара медичним висновком, який надав Інститут спадкової патології академії медичних наук України, для нього передбачено 3 флакони на місяць – це та кількість препарату, яку для нього купили, він забезпечується препаратом із червня 2024 року», – сказала Марта Матюшко.

Таким чином, каже Марта Матюшко, Назарій Гусаков забезпечений препаратом у необхідній для нього кількості до кінця 2025 року. Посадовиця уточнила, що препарат для нього купує медичний заклад, грошей на руки львів’янин не отримує. Назарій Гусаков також двічі на рік проходить безкоштовну реабілітацію.

«Назарій Гусаков писав у дописі, що йому не вистачає препарату, бо він відчуває слабкість у м’язах. Його сімейний лікар запропонував йому пройти повторну генетичну експертизу для можливої корекції препарату. Тобто спеціаліст, який займається такими захворюваннями, після проведення необхідних обстежень може відкорегувати кількість препарату. Наразі та кількість препарату, яка є у медичному висновку, забезпечена», – повідомила Марта Матюшко.

Ввечері 17 червня Назарій повідомив, що місто працює, щоб повністю забезпечити його потребу у препараті, тоді доведеться збирати лише на реабілітацію. Хоча насправді місто забезпечувало цю потребу із червня 2024 року. ZAXID.NET неодноразово намагався отримати коментар Назарія Гусакова телефоном, але він не відповідав на дзвінки журналістки.

«Я не маю нічого: ні квартири, ні машини. Я живу в старому гуртожитку на 5 поверсі, в якому і пандус і ліфт довелось вигризати. У мене бабуся та дідусь у віці. Один без нирки, другий - з хворим серцем. Я не маю заощаджень на випадок... Я не знаю, що буде. Я просто живу як можу та скільки можу. Я борюся. Будь ласка, не донатьте мені якщо ви рахуєте "мої мільйони"», – емоційно заявив Назарій Гусаков 17 червня.

Відомо, що мама та сестра Назарія проживають у Італії, а сам він раніше був менеджером з комунікацій кіберспортивної команди NAVI (Natus Vincere), амбасадором Української Професійної Кіберспортивної Асоціації.

«Ситуація непроста. Найгірше – вона може боляче вдарити по культурі благодійності в Україні, особливо коли йдеться про пацієнтів із рідкісними захворюваннями. Лікування СМА коштує дуже дорого. Один місяць терапії – близько 800 тисяч гривень. І такі програми, як у Львові, є не в кожному місті. Я не коментуватиму чужі гроші, збори й криптогаманці. Але цей випадок доводить: потрібно бути уважними. Подавати звіти про використані кошти – це необхідність.Та водночас – не дозволити собі зневіритися. Бо добро і довіра – це те, на чому ми ще досі тримаємось», – написав Андрій Садовий.

Журналіст «Української правди» Михайло Ткач після скандалу написав, що Назар пообіцяв надати бухгалтерські звіти і він на них очікує. Денис Бігус із видання Bihus.info також відреагував на скандал та звинувачення львів’янина у махінаціях.

«З одного боку, мені не хочеться влазити в це. Я з Назарієм навіть не знайомий і особисто мені він писав, здається, лише раз. З іншого – ми постили дописи йому на допомогу, тому було б дивно відмовчуватись. Я тут зауважу, що постили/репостили багато людей і медіа. Я з декількома говорив, всі в а**ї. Не знаю, чи буде ще хтось щось говорити. Але я скажу за себе. Станом на зараз я знаю рівно те, що прочитав зранку в інтернеті. Окей, навіть без остаточних висновків – мені це ні**я не подобається», – написав Денис Бігус.

У повідомленні Bihus.info вказано, що вони лише медійно підтримували збори, а не збирали гроші для Назарія самотужки.

«Конкретно по Назарію – наявність в нього смертельної і невиліковної хвороби сумнівів не викликала. На той момент, коли ми взяли постити на його підтримку, це вже зробили багато великих медійних майданчиків. Власне, через них він до нас і звернувся. Дуже складно відмовити людині, яка тобі пише "без ліків я помру". Ну і таки ж за діагнозом дійсно помре. І це щомісячна історія. Так як ми не збираємо гроші, а медійно підтримуємо, "звести всі його збори" в нас не було можливості», – вказано у повідомленні Bihus.info.