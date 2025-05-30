Підозрювана неодноразово просила у 21-річного військового гроші під вигаданими приводами

39-річна мешканка Львівщини ошукала військового на понад 900 тис. грн. Про це у п’ятницю, 30 травня, повідомили у Львівській обласній прокуратурі.

За даними слідства, мешканка Стрийщини створила фейкову сторінку у соціальній мережі та познайомилась із військовослужбовцем Нацгвардії. Протягом тривалого листування вона видавала себе за іншу особу, зловживала довірою та створювала ілюзію близьких стосунків.

Підозрювана неодноразово просила у 21-річного військового гроші під вигаданими приводами.

«Зокрема жінка жалілась на відсутність грошей на нібито поховання брата, який загинув в зоні проведення бойових дій, а також на її лікування після ДТП. Також жінка просила військовослужбовця оплатити завдаток за будинок у місті Дрогобич для спільного з нею проживання», – повідомили деталі у прокуратурі.

Загальна сума таких переказів, якими жінка розпорядилась на власний розсуд, сягнула майже 130 тис. грн. Надалі підозрювана переконала військовослужбовця надіслати його банківську картку для придбання вищезгаданого будинку, з якої викрала ще майже 800 тис. грн. Ці гроші вона також витратила на власний розсуд.

39-річній жінці повідомили про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України, ч. 4 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України та ч. 1 ст. 357 (Викрадення, привласнення, вимагання документів, штампів, печаток, заволодіння ними шляхом шахрайства чи зловживання службовим становищем або їх пошкодження) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, що загрожує підозрюваній, – позбавлення волі на строк до восьми років. Досудове розслідування триває.