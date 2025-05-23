У Львові суд виніс вирок вісьмом шахраям, які за допомогою фішингових сайтів виманили в потерпілих близько 800 тис. грн. Про це у п’ятницю, 23 травня, повідомили у Львівській обласній прокуратурі.

Прокурор в суді довів, що з лютого до травня 2023 року обвинувачені, використовуючи фішингові сайти, обкрадали людей. Всі шахраї, яким від 22 до 41 років, працювали з чітко розподіленими ролями. Для реалізації схеми вони створили фішингові сайти, які імітували офіційні сайти держустанов та міжнародних організацій. Крім цього були створені чат-боти у месенджерах, які виглядали як офіційні джерела.

“Використовуючи ці ресурси, фігуранти пропонували громадянам грошову допомогу під різними приводами. Для більшого охоплення аудиторії вони масово розсилали смс та розміщували оголошення у соцмережах з інформацією про можливість отримання допомоги від держави та міжнародних організацій. До повідомлень долучали посилання на фейкові сайти банківських установ. Там потерпілі вводили свої справжні дані для доступу до онлайн-банкінгу”, – йдеться в повідомленні прокуратури.

Таким чином члени організації отримували доступ до банківських рахунків потерпілих та могли викрадати їх кошти. Надалі, обвинувачені виводили кошти через одну з мереж АЗС.

«Для цього вони додавали картки потерпілих до облікових записів “бонусних” карт АЗС і потім розраховувалися ними за паливо. Заправляли таким чином як свої автомобілі, так і транспортні засоби інших людей, яким пропонували паливо за зниженою ціною. Крім цього заправляли пальне у каністри для подальшого його продажу», – повідомили деталі в прокуратурі.

Загалом шахраї заволоділи приблизно 800 тис. грн. Наразі роботу фішингових сайтів заблокували.

Залежно від ролі в злочинній організації всім обвинуваченим інкримінували шахрайство, створення, керівництво злочинною організацією, а також участь у ній (ч. 4 ст. 190, ч. 1, 2 ст. 255 КК України). Крім цього чотирьом учасникам (в тому числі організатору та співорганізатору) – несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) мереж (ч. 5 ст. 361 КК України), а одному з учасників ще додатково інкримінували незаконне придбання та зберігання психотропних речовин без мети збуту (ч. 1 ст. 309 КК України).

Організатору та співорганізатору злочинної групи призначили 10 років та 6 місяців позбавлення волі з конфіскацією майна. Ще двом учасникам організації – 10 років ув’язнення з конфіскацією майна, іншим чотирьом – п’ять років позбавлення волі з іспитовим строком три роки.