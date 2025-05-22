Шахрая оштрафували на 442 тис. грн

Галицький районний суд виніс вирок 40-річному шахраю, який видавав себе за представника будівельної фірми й продавав неіснуючі квартири. За продаж помешкань у житлових комплексах забудовників «Парус», Auroom і «Лев Деволопмент» у Львові він привласнив 6,7 млн гривень.

Як вказано в матеріалах справи, у 2023 році він вирішив представлятися працівником ріелторської агенції Mattis та продавати квартири від імені забудовників. Слідчі підрахували, що загалом шахрай уклав договорів продажу у ЖК «Парус» і Auroom на 6,7 млн грн або на 182 тис. доларів за тодішнім курсом НБУ.

У суді псевдоріелтор свою провину визнав і розповів, що планував розвивати у Львові власний будівельний бізнес. Знайомий запропонував йому здавати в оренду забудовникам техніку, однак ті нібито розраховувались із ними квартирами. Він стверджує, що не знав про те, що фактично продавав чужі квартири. Під час судового слідтсва всі завдатки вкладникам він повернув.

Враховуючи обставини справи, суддя Людмила Мироненко визнала псевдоріелтора винним у шахрайстві за ст. 190 ККУ та призначила 442 тис. грн штрафу. Цей вирок можна оскаржити в апеляції.