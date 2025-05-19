Галицький районний суд Львова наклав арешт на низку об’єктів нерухомості підозрюваних у будівельній афері «Рубікон Груп». Йдеться про Тараса Іваня, Івана Горпинюка, Юрія Бобака та Ірину Іваник.

Колишні керівники та працівники «Рубікон Груп» підозрюються у масштабному шахрайстві, а санкція статті ККУ передбачає конфіскацію майна. Правоохоронці клопотали про накладення арешту на майно, зокрема, щоб унеможливити його відчуження. З ухвал, які оприлюднені у судовому реєстрі, відомо про накладення арешту на об’єкти нерухомості та авто.

Зокрема, у Тараса Іваня та його дружини Марти арештували:

Нежитлове приміщенні на вул. Пимоненка (10,3 м 2 )

) Групу нежитлових приміщень на вул. Липинського (38,8 м 2 )

) Нежитлові приміщенні на вул. Липинського (120,5 м 2 )

) Паркомісце на вул. Пасічній

Квартира на вул. Пасічній (72,1 м 2 )

) Земельну ділянку у Мостиськах (0,12 га)

Нежитлове приміщення у Мостиськах (15,7 м 2 )

) Квартиру у Винниках на вул. Винна гора (60,3 м 2 )

) Авто Audi Q7 (2016 р.в.)

У Юрія Бобака арештували земельні ділянки біля Мостиськ (0,3611 га, 0,2709 га, 1,4458 га, 1,4458 га), вони розташовані поруч із готельним комплексом, який збудувала компанія Марти Іваньо «Богемія». У Івана Горпинюка – квартиру площею 90,8 м2 на площі Кропивницького та авто Audi A6 (2018 р.в.), а у Ірини Іваник – земельну ділянку площею 0,0891 га на Львівщині.

У межах кримінального провадження наклали арешт і на іншу нерухомість та авто, зокрема Nissan Rogue (2016 р.в.), Škoda Fabia (2014 р.в.), Honda CR-V (2020 р.в.), Mercedes-Benz Vito 119 (2016 р.в.), Opel Astra (2008 р.в.), власників яких ZAXID.NET поки не вдалось встановити.

Також арешт наклали на ділянку площею 0,1 га в селі Суховоля, яка з 15 травня належить Христині Хруставчук – родичці Ігоря Іваника, який увійшов у керівницво «Рубікон Груп» після звільнення Тараса Іваня. Він є родичем Ірини Іваник. Суд також арештував нежитлові приміщення на 23 м2 та квартиру на 62,8 м2 на вул. Винна Гора, 28 у Винниках, які належать ПП «Нерухомість 360» Олега Іваника. Ймовірно він є братом Ігоря Іваника, адже має з ним спільне по батькові.

Слідчі 7 травня повідомили Тарасу Іванью, Івану Горпинюку, Ірині Іваник та Юрію Бобаку про підозри в шахрайстві за ч. 2, 3 та 4 ст. 190 ККУ. Усіх підозрюваних відправили під варту з можливістю вийти під застави від 514 тис. грн до 5,7 млн грн, але на ухвали подали апеляційні скарги. Відомо, що Ірина Іваник та Юрій Бобак сплатили по 514 тис. грн застави.

Колишнє керівництво та працівники ТзОВ БіК «Рубікон Груп» ошукало вкладників ЖК Rubicon City на вул. Кільцевій у Винниках, ЖК «Етно Дім» у селі Горішній Давидівської громади та ЖК Pictorial на вул. Володимира Великого.

Про будівельну аферу «Рубікону» стало відомо у 2023 році, після зміни керівництва. Замість Тараса Іваня та Івана Горпинюка посади директорів зайняли люди, близькі до Олександра Веремєнка, відомого в певних колах під прізвиськом «Тімофєй». Мова йде про Інну Гищук, Ігоря Іваника та Віталія Коваленка.

Компанія, яка й раніше не дотримувалась термінів здачі своїх будинків та мала постійні проблеми із підключенням комунікацій до свіжозведених ЖК, повністю припинила роботи на будмайданчиках. Після повної зупинки будівельних робіт, сторони намагались домовитись, але ніхто не хотів поступатись, через що вкладники трьох ЖК вимушені були звернутись до поліції.

Зараз у суді перебуває одразу кілька проваджень за фактом шахрайства зі сторони колишніх директорів компанії-забудовника.