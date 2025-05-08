Підозри отримали колишні посадовці будівельної компанії «Рубікон Груп»

Слідчі повідомили про підозру в шахрайстві колишньому директору скандальної будівельної компанії ТзОВ БіК «Рубікон Груп» Тарасу Іваню, його бізнес-партнерам Юрію Бобаку, Ірині Іваник та власнику інвестиційного фонду «Глоріон» Івану Горпинюку. Їх підозрюють у привласненні щонайменше 35 млн грн вкладень інвесторів, які придбали квартири в трьох житлових комплексах, будівництво яких девелоперська компанія почала, але так і не закінчила.

Йдеться про колишню дирекцію ТзОВ БіК «Рубікон Груп», що будує скандальні ЖК Rubicon City на вул. Кільцевій у Винниках, ЖК «Етно Дім» у селі Горішній Давидівської громади та ЖК Pictorial на вул. Володимира Великого. Влітку 2023 року відбулась зміна керівництва компанії, зокрема замість Тараса Іваня та Івана Горпинюка посади директорів зайняли люди, близькі до Олександра Веремєнка, відомого в певних колах під прізвиськом «Тімофєй». Мова йде про Інну Гищук, Ігоря Іваника та Віталія Коваленка. Останній є давнім бізнес-партнером Олександра Веремєєнка.

Не зважаючи на звільнення, Тарас Іваньо зберіг контроль над фірмою, оскільки його дружина Марта Іваньо володіє 33% статутного капіталу «Рубікон Груп». Вона також є співвласницею й іншої фірми «Рубікону» – будівельної компанії «Рубікон Інвест» (90% статутного капіталу). Тарас Іваньо назвав усунення його з посади «рейдерським захопленням» фірми та навіть спробував оскаржити рішення про звільнення у суді, але невдало.

Після корпоративного конфлікту ТзОВ БіК «Рубікон Груп», яке й раніше затримувало терміни здачі ЖК в експлуатацію, повністю припинило будівельні роботи на трьох будмайданчиках. Як відомо ZAXID.NET із власних джерел, неодноразові спроби обох сторін домовитись не мали успіху, оскільки ніхто з учасників перемовин не мав наміру поступатись своїми інтересами. У цих перемовинах брав безпосередню участь як Тарас Іваньо, так і Олександр Веремєнко, а також клієнти будівельної компанії.

Після невдалих спроб домовитись, інвестори звернулись у поліцію та прокуратуру. Зараз у суді перебуває одразу кілька проваджень за фактом шахрайства зі сторони колишніх директорів компанії-забудовника. У жовтні 2024 року суд арештував ділянку площею 2,2 га під ЖК «Етно Дім», однак пізніше суд скасував цю ухвалу.

7 травня слідчі повідомили Тарасу Іванью, Івану Горпинюку, Ірині Іваник та Юрію Бобаку про підозри в шахрайстві за ч. 2, 3 та 4 ст. 190 ККУ. Невдовзі Галицький районний суд Львова обере їм запобіжні заходи.

Запобіжний захід чотирьом підозрюваним мали обрати 8 травня, однак, як повідомив ZAXID.NET адвокат потерпілих інвесторів ЖК «Етно Дім» Сергій Чорний, усі четверо подали клопотання про перенесення засідання. Суддя призначила нове засідання на 9 травня – розглядатиметься клопотання про тримання підозрюваних під вартою із визначенням застав. Для двох фігурантів, за клопотанням слідчого та прокурора, пропонують визначити заставу у понад 15 млн грн, двом іншим – понад 2 млн грн та 1,5 млн грн

За словами Сергія Чорного, наразі у кримінальному провадженні потерпілими визнано понад 70 людей, слідство триває. Під стінами суду зібрались кілька десятків вкладників, які взяли із собою плакати з написами «Гроші взяли – квартири не збудували», «Рубікон – шахраї та злодії».

«Сьогодні ми зібрались під стінами суду, щоб фігуранти цієї будівельної компанії понесли відповідальність за те, що вони позбавили таку велику кількість сімей житла, незаконно заволоділи нашими грошима», – каже Мар'яна Вітушинська, яка придбала трикімнатну квартиру у ЖК «Етно Дім».

Квартиру львів’янка придбала наприкінці 2021 року, будинок мали здати в експлуатацію у 2022 році, але вкладники досі не отримали обіцяних квартир. За словами Мар'яни Вітушинської, зараз ошукані інвестори ЖК «Етно Дім» підписали меморандум із корпорацією «Мальви», яка продовжить будівництво за доплачені вкладниками гроші. Йдеться про додаткові 150 доларів за кожен квадратний метр.

За версією слідства, щоб створити у покупців враження про реальні наміри будівництва, колишнє керівництво «Рубікон Груп» використовувало спеціально виготовленні схеми планування будинків та квартир у них, а також активно рекламували будівництво.

«При цьому, дозволу на здійснення будівництва інших будинків, у яких проводився “продаж квартир”, отримано не було. Реальних намірів щодо здійснення будівництва підозрювані не мали. Кошти покупців на рахунки компанії не надходили, підозрювані розпоряджались ними на власний розсуд. Задокументовано, що у такий спосіб фігуранти заволоділи коштами потерпілих у загальній сумі майже 35 млн грн», – повідомили 8 травня в прокуратурі.

8 травня ошукані вкладники зібралися під будівлею Галицького райсуду

Зазначимо, що корпоративні суперечки не завадили сторонам конфлікту продовжувати та розвивати власний бізнес. Зокрема, компанія Марти Іваньо «Богемія» збудувала біля озера у Мостиськах готельний комплекс, а сам Тарас Іваньо відкрив будівельну фірму в Польщі та анонсував нове будівництво в Львові та Ужгороді. Щоправда після розголосу польський бізнес-партнер Тараса Іваня вийшов із переліку засновників.