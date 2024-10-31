Частину будинків у ЖК «Етно Дім» у селі Горішній під Львовом ще навіть не почали будувати, а квартири у них уже продані

Галицький районний суд Львова наклав арешт на земельну ділянку площею 2,2 га під Львовом, де скандальний забудовник «Рубікон Груп» розпочав будівництво ЖК «Етно Дім».

Як вказано в ухвалі, яку оприлюднили у судовому реєстрі у жовтні 2024 року, слідчий звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на земельну ділянку площею 2,2 га, на якій будівельна компанія «Рубікон Груп» зводить ЖК «Етно Дім». Цей недобудований ЖК розташований у селі Горішній під Львовом та є одним з трьох, де зводив будинки цей забудовник – йдеться ще про Rubicon City у Винниках та Pictorial у Львові. Компанія повністю припинила роботи на будмайданчиках ще влітку 2023 року, а сотні ошуканих вкладників залишились без грошей та обіцяних квартир.

Власником ділянки у с. Горішній є Давидівська ОТГ, а орендарем – ТзОВ «Львівський художньо-виробничий комбінат», власником якого є Ростислав Оленчин.

Синім кольором обведена арештована ділянка під ЖК «Етно Дім» у селі Горішній, що розташований під Львовом (карта ЛУН)

Посадовці та працівники ТзОВ «БіК «Рубікон Груп» із 2019 року по 2023 рік укладали договори купівлі-продажу квартир у ЖК «Етно Дім», Rubicon City та Pictorial, отримували від вкладників гроші (готівку), але не вносили їх на рахунок компанії, привласнюючи їх. За цим фактом порушені кримінальні справи. У судовій ухвалі наведені покази кількох потерпілих, вкладників ЖК «Етно Дім» під Львовом, які розповіли, що, попри оплату вартості майнових прав, будівництво їхніх будинків навіть не почалось.

Слідчий повідомив, що «Рубікон Груп» не є власником чи орендарем ділянки площею 2,2 га під ЖК «Етно Дім» у селі Горішній, тому «існує загроза у здійсненні із нею реєстраційних дій, щодо відчуження вказаної земельної ділянки іншим фізичним чи юридичним особам». Суддя задовольнив клопотання слідчого та наклав арешт на вказану ділянку. Ухвалу ще можна оскаржити.

Що відомо про будівельну аферу «Рубікон»?

Про будівельну аферу ТзОВ БіК «Рубікон Груп» стало відомо влітку 2023 року. Компанія, яка й раніше не дотримувалась термінів здачі своїх будинків та мала постійні проблеми із підключенням комунікацій до свіжозведених ЖК, повністю припинила роботи на трьох будмайданчиках: Rubicon City, «Етно Дім» та Pictorial.

Це сталось після того, як у червні 2023 року в «Рубікон Груп» відбулась зміна керівництва. Замість Тараса Іваня та Івана Горпинюка посади директорів зайняли люди, близькі до Олександра Веремєнка, відомого в певних колах під прізвиськом «Тімофєй». Мова йде про Інну Гищук, Ігоря Іваника та Віталія Коваленка. Останній прямо пов’язаний із Веремеєнком бізнесовими зв’язками. Нагадаємо, що Олександр Веремеєнко був засновником скандальної ГО «Українська Спілка Учасників АТО». Ця громадська організація відзначилась у численних вуличних акціях та конфліктах навколо незаконного будівництва.

Не зважаючи на звільнення з посади директора, Тарас Іваньо зберіг контроль над фірмою, оскільки його дружина Марта володіє 33% статутного капіталу «Рубікон Груп». Вона також є співвласницею й іншої фірми «Рубікону» – будівельної компанії «Рубікон Інвест» (90% статутного капіталу). Тарас Іваньо назвав усунення його з посади «рейдерським захопленням» фірми та навіть спробував оскаржити рішення про звільнення у суді, але невдало.

Після цього будівництво житлових комплексів «Рубікон Груп» повністю зупинилось. Як відомо ZAXID.NET з власних джерел, неодноразові спроби обох сторін домовитись не мали успіху, оскільки ніхто з учасників перемовин не мав наміру поступатись своїми інтересами. У цих перемовинах брав безпосередню участь як Тарас Іваньо, так і Олександр Веремєнко, а також клієнти будівельної компанії.

Тим часом заручниками корпоративного конфлікту стали тисячі клієнтів, які придбали в «Рубікон Груп» майнові права на майбутні квартири у ЖК «Етно Дім», ЖК Pictorial та ЖК Rubicon City у Винниках. Із червня 2024 року компанію очолила Наталія Думич.

Окрім того, правоохоронці розслідують крадіжку однією з працівниць фірми 53 млн грн із «Рубікон Груп».

Корпоративні суперечки не завадили сторонам конфлікту збудували біля озера у Мостиськах готельний комплекс. Будівництвом цього комплексу займалось ТзОВ «Богемія», яким володіють дружина Тараса Іваня Марта (50% статутного капіталу) та ПП «Озерна алея».

У травні 2024 року Львівська міська рада внесла ТзОВ БіК «Рубікон Груп» до переліку недобросовісних забудовників Львова.