Днями Львівська міська рада оприлюднила оновлений перелік житлових комплексів, які будуть із порушеннями. До офіційного «чорного списку» недобросовісних потрапили 12 забудовників, що будують 15 ЖК. Більшість із них або не мають погоджувальних документів на будівництво, або вони їх порушили, або через внутрішні конфлікти зупинили будівництво, протермінували здачу та зробили клієнтів заручниками своїх розбірок.

Водночас свій перелік незаконних забудов складає Асоціація західноукраїнських забудовників. Зараз на цій карті позначені 17 проблемних об’єктів. Більшість із них переплітається зі списком від міськради, втім є і нові об’єкти.

Зважаючи на цю інформацію, ZAXID.NET розповідає про найбільших забудовників із цього списку, де вони будуть та чому потрапили до переліку недобросовісних.

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«Ірокс»

Мабуть найбільш відома у Львові компанія з сумнівною репутацією, яка будує щонайменше три суперечливі ЖК: Персенківка (вул. Тернопільська, 42), «Сихівська стіна» (вул. Антонича – Майданна) та «Львівська брама» (вул. Шевченка, 418).

На ЖК «Персенківка» забудовник не має документів на землю та відповідних містобудівних умов та будівництво. Однак у 2022 році Верховний суд Касаційного господарського суду остаточно дозволив не зносити скандальний житловий будинок на вул. Тернопільській, 42. На думку суддів, міська рада не змогла підтвердити незаконність дозволу на будівельні роботи компанії «Ірокс», адже компанія має дозвіл на початок будівельних робіт іще з 2008 року й впродовж восьми років ані міськрада, ані інші органи контролю не перевіряли правильність цього рішення. Водночас у судах ще перебувають справи про скасування штрафів міської ДАБК, які інспектори виписали компанії за низку порушень.

ЖК «Сихівська стіна», що будується на замовлення Автогаражного кооперативу №15, також не має документів на землю та містобудів. Справа перебуває в судах, однак на сайті новобудов ЛУН вказано, що два з трьох будинків введені в експлуатацію, а продажі – відкриті.

ЖК «Львівська брама» розбудували на місці недобуду ВАТ «Львівський завод “Автонавантажувач”», який у 1999 році продав «Іроксу» фундамент під будівництво 5-поверхового 45-квартирного житлового будинку. Натомість забудовник збудував 10-поверховий кількасекційний житловий комплекс. Зараз ділянка під ЖК не оформлена, хоча перебуває в комунальній власності й входить до меж червоних ліній.

Сам житловий комплекс збудований та заселений, однак офіційно не введений в експлуатацію, через що мешканці мають постійні перебої з електропостачанням. Мешканці через суд змогли зареєструвати право власності на квартири, хоча міська рада неодноразово заявляла про намір знести ЖК. Після кількарічних судових розглядів у 2021 році Верховний суд передав справу про скасування дозволів на будівництво «Львівської брами». Справа перебуває на новому розгляді Львівського окружного адміністративного суду.

За даними аналітичної системи YouControl, директором і співзасновником компанії «Ірокс» є Ігор Микичак. У 2018 році його затримувала за підозрою у шахрайстві та підробленні документів під час будівництва ЖК на Рясному, вирок у цій справі досі не винесений.

«Рубікон-Груп»

Ще до 2023 року компанія була популярною на ринку малоповерхового житла та мала в роботі низку проектів у Львові та Винниках. Однак торік стало відомо про внутрішній конфлікт між керівництвом та бенефіціарами забудовника, через який роботи на всіх будмайданчиках зупинилися. Детальніше про цей конфлікт читайте у матеріалі ZAXID.NET «Перейти Рубікон».

Зараз фактично не добудованими і не введеними в експлуатацію є три ЖК: Pictorial (вул. Володимира Великого, 2а), «Рубікон Сіті» (вул. Кільцева, 17 у Винниках) та «Етно-Дім» (вул. Вулецька, 26 в селі Горішній).

ЖК Pictorial будується з 2017 року й «Рубікон-Груп» – уже другий девелопер, що намагається його добудувати. Попередній продавав вкладникам неіснуючі квартири й тепер інвестори намагаються повернути свої гроші через суд. Водночас і «Рубікон-Груп» через корпоративний конфлікт і брак грошей зупинив будівництво ЖК. Попри це, забудовник на сайті й надалі рекламує ЖК Pictorial як елітне житло поруч із озером зі спортзалом і рестораном «Гуцульська гражда».

Кілька черг ЖК «Рубікон Сіті» збудовані більше п’яти років тому, однак не введенні в експлуатацію. Вже кілька разів мешканці ЖК Rubicon City залишались без електроенергії, оскільки забудовник не під’єднав до мереж «Львівобленерго» електропідстанцію, натомість будинок живиться від кабеля трансформатора, що обслуговує будівельний майданчик. Через борги забудовника «Львівобленерго» відімкнуло ЖК від електропостачання. Зараз роботи з добудови інших черг зупинені.

Комплекс «Етно-Дім» фактично розташований на території Давидівської ОТГ. Його вкладники опинились у схожій ситуації, що й вкладники ЖК Pictorial. Будівництво фактично зупинене через конфлікт між власниками, а терміни відновлення не називають. Деякі вкладники судяться із забудовником через вкладені гроші та протерміновані терміни здачі помешкання. Деякі навіть успішно.

Офіційно «Рубікон-Груп» ТзОВ БіК «Рубікон Груп» належить мешканці Мостиськ Марті Іваньо, львівʼянці Тетяні Мамчак, львівʼянці Ілоні-Марії Пастущак та АТ «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний венчурний фонд “Глоріон”». Раніше директором фірми був чоловік Марти Іваньо Тарас Іваньо, втім улітку торік директоркою стала Інна Гищук. Саме зміна керівництва компанії і спричинила публічний корпоративний конфлікт. Як відомо ZAXID.NET із власних джерел, неофіційно компанію контролює львівський бізнесмен Олександр Веремеєнко, відомий на прізвисько «Тімофєй».

Однак Корпоративні суперечки не завадили сторонам конфлікту збудували біля озера у Мостиськах готельний комплекс. Будівництвом цього комплексу займалось ТзОВ «Богемія», яким володіють Марта Іваньо, а також Ірина Іваник та Галина Іваник, родички Ігоря Іваника, який увійшов у керівництво «Рубікон Груп» після звільнення Тараса Іваня.

ЖБК «Квіткове місто»

На початку 2024 року вкладники ЖК «Маєток Винниківський», що на вул. Винна Гора, 7д у Винниках, залишились під загрозою втратити свої квартири, адже власники ділянки вже передали її під забудову іншому девелоперу. Зараз ділянка належить дружині екс-мера Винників Сергія Уварова Уляні та її бізнес-партнерці Оксані Чорній.

За умовами продажу комунальної землі приватній фірмі, тут мали збудувати житловий комплекс, дитячий садочок, гімназію, два спортивні зали, басейн, спортивний та дитячий майданчики тощо. Однак цих умов власники землі не виконали, а прокуратура безуспішно намагалася розірвати договір у суді. Детальніше про аферу з цією ділянкою читайте в матеріалі ZAXID.NET «Гроші взяли, телефони вимкнули».

Поки тривали судові процеси, впродовж 2015-2018 років тут збудували 10-поверховий ЖК «Затишний дім». Ще три будинки, які позиціонували як окремий трисекційний ЖК «Маєток Винниківський», мало збудувати ОК ЖБК «Квіткове місто». Однак наразі продажі та будівництво призупинені, а договір оренди землі між власниками та забудовниками завершився. Вкладники скаржились, що будівництво комплексу зупинене, а сам забудовник не виходить на звʼязок.

Наприкінці 2023 року Уляна Уварова та Оксана Чорна передали землю під забудову іншому забудовнику – ТзОВ «Евріка-2020», а на будмайданчику відкрився відділ продажу ЖК «Затишний дім новий». Попри те, що ділянка вже передана в суперфіцію іншій компанії, ЖБК «Квіткове місто» зареєструвало за недобудом на вул. Винна Гора право власності. Зараз Личаківський райсуд розглядає позов ЖБК «Квіткове місто» до Оксани Чорної та Уляни Уварової про поділ ділянки і визнання права власності на частину ділянки.

Порушники на Під Голоском

Низка незаконних будмайданчиків базується у найбільш проблемному районі Львова – в районі Під Голоском, який у останні роки перетворився з дачного мікрорайону біля лісу в щільно забудований багатоповерхівками. За даними міськради, щонайменше три ЖК в цьому районі будуються з проблемами.

ЖК Comfort Hill (вул. Під Голоском), замовником якого є ТзОВ «Єврольвів», не будується з серпня 2023 року, хоча, за даними ЛУН, продажі відкриті. Йдеться про будівництво 16-поверхового житлового комплексу неподалік Української академії друкарства. За інформацією ЛМР, будівництво зупинене через корпоративний конфлікт власників.

Комплекс будує ТзОВ «Єврольвів», яке отримало відповідні МУО ще у 2018 році. Забудовник відомий скандальний будівництвом на вул. Богуна, 11 у Львові. Саме в обмін на цю ділянку ТзОВ «Єврольвів» отримало 0,2 га на вул. Під Голоском. Компанія зареєстрована в Івано-Франківську. Через ТзОВ «Трейдінвест» фірма належить харківʼянину Роману Угриновському та мешканці Калуша Вікторії Угриновській.

ЖК Deluxe-2 на вул. Малоголосківська, 12б будує ТзОВ «МС-МК 8», а девелопером є будівельна компанія MS. Ще у вересні 2018 року компанія «МС-МК 8» отримала від ЛМР містобудівні умови та обмеження на будівництво житлового будинку. У червні 2020 року міська рада скасувала МУО через численні порушення під час будівництва – МУО видали на 60% забудови земельної ділянки, однак забудовник зайняв 90% території – замість підземного паркінгу він збудував наземний. На той час забудовник збудував уже три поверхи.

Забудовник оскаржив у суді рішення виконкому й Львівський окружний адміністративний суд поновив компанії містобудівні умови та обмеження. Однак ДАБК оштрафувала забудовника на майже 150 тис. грн за збудований повноцінний поверх замість цокольного. У березні 2024 року окружний адмінсуд задовольнив позов ДАБК та постановив припинити право на виконання будівельних робіт. Зараз цю справу розглядає апеляційний суд.

Власником компанії «МС-МК 8» є Андрій Мазур. Упродовж 2016-2019 рр. він був директором компанії «МС Імперіал». Ця компанія збудувала ЖК «Хмельницький парк» на самовільно захопленій ділянці на вул. Богдана Хмельницького, 230а. У 2017 Львівська міськрада уклала з забудовником мирову угоду, згідно з якою будівництво узаконили, натомість міськрада отримала в ЖК 39 квартир.

ЖК «Панорамний» на вул. Під Голоском, 17 будує ТзОВ «Омега-Львів». Інспекція ДАБК виявила порушення державних будівельних норм під час будівництва – забудовник використав для утеплення будинку полістирол замість негорючих матеріалів. Наразі порушення не усунені, тому роботи зупинені. Крім цього, як вказано на сайті ЛУН, термін оренди ділянки під ЖК закінчився.

ТзОВ «Омега-Львів» належить мешканці Стрийського району Наталії Гусак, ГО «ЖК Панорамний» та мешканцю Долини Івану Комару.

Порушники Брюховичів

Після приєднання Брюховичів до Львівської ОТГ стало відомо про масштабну роздачу землі під забудову навіть у зонах, де за призначенням можна будувати лише обʼєкти рекреації, натомість там почали зводити житло. У своєму переліку недобросовісних будов міськрада Львова вказала в Брюховичах три обʼєкти.

Скандал із будівництвом на вул. Широкій, 2 триває вже кілька років. Там на місці недобудованої школи спершу планували збудувати реабілітаційний центр, а тепер ідеться про житло з елементами рекреації. У 2020 році Брюховицька селищна рада передала цю ділянку ГО «Асоціація інвалідів захисників вітчизни "Львівська здравниця"», яка, своєю чергою, продала право забудови ділянки ТОВ «Сенсар Груп» й восени 2022 року компанія розпочала будівельні роботи, зокрема на території зрізали кілька дерев та встановили паркан. Місцеві мешканці провели неодноразові пікети проти забудови цієї ділянки, втім підприємство ГО зареєструвало котлован як обʼєкт незавершеного будівництва.

Через незаконну передачу комунальної ділянки мерія звернулась в суд. У межах кримінального провадження суд тричі накладав та двічі скасовував арешт на цю земельну ділянку. Зараз у цій справі триває досудове розслідування, роботи зупинені.

ТОВ «Сенсар Груп» належить мешканці Дніпра Світлані Васильєвій, яка працювала у різних відділеннях виконавчої служби в Одесі та Києві. На сайті СЕО компанії вказаний Марк Марченко.

5-поверховий ЖК Svoї Parkhouse на вул. Курортний проїзд, 3 потрапив у цей список через незаконне будівництво житлового комплексу на землях рекреації. У 2020 році Брюховицька селищна рада видала містобудівні умови та обмеження на будівництво багатоквартирного житлового будинку з комерційними приміщеннями на вул. Курортний проїзд, 3. На момент видачі МУО ділянка площею 0,25 га була призначена для розміщення об’єктів рекреаційного призначення, втім у 2021 році компанія ТзОВ «Еф-Лінг» приватизувала цю ділянку, змінивши цільове призначення під будівництво житла.

У серпні забудовник звернувся до Львівської міськради за дозволом на внесення змін у вже видані МУО. Втім міськрада відмовила, оскільки компанія подала не повний пакет документів. У 2023 році міська ДАБК звернулася у прокуратуру, щоби скасувати видані МУО, оскільки проектування будинку теж відбулося із порушенням.

ТзОВ «Еф-Лінг» належить львівʼянам Володимиру Сабату і Наталії Кучі. Володимир Сабат є власником Baykal Resort на озері Задорожнє, а Наталії Кучі належить ще низка будівельних компаній у Львові.

Ще одне проблемне будівництво в Брюховичах розташоване на вул. Незалежності, 64. Там виглядом оздоровчого комплексу ДІАМ дозволила збудувати чотири котеджі з порушенням містобудівного законодавства. Містобудівні умови та це будівництво також видали з порушеннями.

Замовником будівництва є ТзОВ «Сервіс». Нещодавно компанія потрапила в скандал через озера «Плотіки» нібито через підтоплення. Власниками компанії є львівʼяни Ігор Боярчук та Віталій Крупський, а також мешканка Винників Ольга Боярчук.

Хто ще у списку

ЖК «Форест Хілл» (вул. На Нивах) від ТзОВ «Олдімстрой» роками входить до списку недобросовісних забудовників від ЛМР. У 2015 році львів’янка Ганна Федорів отримала МУО на будівництво 4-поверхового будинку на вул. На Нивах. У цей ж час львів’яни Олег Кізима, Дмитро Кізима та Олександр Здоровецький заснували житлово-будівельний кооператив «Форест Хілл» і почали продавати квартири у ще не зведеному будинку. Згодом замість 4 поверхів тут збудували 12-поверхівку, при цьому ошукавши 88 вкладників будівництва. Інспекція ДАБК у Львові двічі видавала приписи про знесення цього будинку у 2016 році. Однак ці приписи забудовник не виконував. Улітку 2019 року Львівський окружний адміністративний суд зобов’язав знести 8 самочинних поверхів будинку. Це рішення підтвердив і Восьмий адміністративний господарський суд. Раніше ZAXID.NET детально описав історію будівництва цього житлового комплексу. Інспекція ДАБК направила до Шевченківського відділу ДВС виконавчий лист про знесення зайвих поверхів.

Інвестором цього проекту, за даними сайту ЛУН, є компанія Global Development, засновниками якої є Дмитро та Юрій Кізима (ті, що заснували ЖБК «Форест Хілл») та львів'янин Юліан Побурко. Компанія Global Development була інвестором кількох скандальних забудов у Львові. ТзОВ «Олдімстрой» належить львівʼянину Олександру Данчуку.

На вул. Варшавській зареєстровані одразу три незаконні комплекси: ЖК «Варшава Хоум» (вул. Варшавська, 22), ЖК «Вілла Варшава» (вул. Варшавська, 54) та ЖК на вул. Варшавській, 112. Скандал із «Варшава Хоум» триває вже роками. В ГО «Наше ідеальне місто», що є замовником будівництва», відсутні документи на користування землею та МУО на будівництво. Компанія незаконно збудувала 6-поверховий ЖК на місці одноповерхового особняка. У 2019 році Львівський окружний адмінсуд зобовʼязав ГО знести самобуд, це рішення підтвердила й апеляція, розгляд касації триває. Інспекція ДАБК направила до Шевченківського відділу ДВС відповідний лист.

За даними сайтів із продажу нерухомості, будівництво ЖК «Варшава Хоум» на вул. Варшавській, 22 повністю завершене, однак офіційно заморожене. За цією адресою зареєстрований обслуговуючий кооператив «Варшава Хоум», засновниками якого є мешканець Борисполя Олександр Буряк, львів’яни Дмитро Вознічка та Мирон Кульчицький. ГО «Наше ідеальне місто» керує Роман Костевка, який також є керівником обслуговуючих кооперативів, які за даними мерії будують незаконно.

ЖК «Вілла Варшава» будує одноіменний обслуговуючий кооператив. Комплекс збудували під виглядом реконструкції будівлі, однак забудовник не отримав на це відповідні МУО та дозволи. Зараз Львівський окружний адмінсуд розглядає позов інспекції ДАБК про знесення ЖК.

ЖК на вул. Варшавській, 112 будує ТзОВ «Ферозіт». Забудовник додав п’ятий поверх, замість дозволених чотирьох, а відхилився від містобудівних умов та обмежень: перевищив висоту, збільшив житлову площу і будівельний об’єм. У 2017 році ДАБІ оштрафувала забудовника за численні порушення. «Ферозіт» штраф сплатив, але усувати порушення відмовився, тож справу передали до суду. Наприкінці січня Тернопільський окружний адміністративний суд зобов’язав забудовника знести незаконно збудований п’ятий поверх. ДАБК направила відповідний виконавчий лист до Шевченківського відділу ДВС.

ТОВ «Ферозіт» зареєстроване у місті Теребовля Тернопільської області, а його власниками є Михайло Потій та Володимир Домащук.