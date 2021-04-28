ДАБК оштрафувала скандального львівського забудовника на 1,6 млн грн
Перед тим Сихівський суд скасував штраф та припис про зупинку будівництва
ПрАТ «Ірокс» та ТзОВ «Персенківка», що будують багатоквартирний житловий будинок без жодних дозволів на вул. Тернопільській, 42 у Львові, оштрафували на 1,6 млн грн. Про це повідомив департамент містобудування, застерігаючи львів’ян не купувати житла в самобуді.
16 квітня Інспекція ДАБК у Львові провела перевірку на будівельному майданчику на вул. Тернопільській, 42. За її результатами оштрафувала дві юридичні особи – ПрАТ «Ірокс» та ТзОВ «Персенківка», кожній штраф по 839 900 грн.
«Інспектори зафіксували, що будівельні роботи тривають, на будові майже 300 працівників, а документи, звичайно, в забудовника не з’явилися. З огляду на зафіксовані порушення, було визначено суму штрафу – 1,6 млн грн. Усі будівельні роботи повинні бути зупинені, на усунення решти порушень в забудовника є два місяці», — повідомили у департаменті містобудування.
За інформацією міської інспекції Держархбудконтролю, ще у 2016 році забудовнику скасували дозвіл на виконання будівельних робіт. Однак компанія «Ірокс» не зупинила робіт, а будівництво проводить самочинно, без жодних дозволів. У квітні Сихівський райсуд скасував накладені кілька років тому штрафи та припис про зупинку цього будівництва.
Компанію «Ірокс» неодноразово звинувачували у незаконному будівництві житла у Львові, зокрема на вул. Антонича – Майданна та вул. Шевченка, 418, що їх збудували з порушенням містобудівного законодавства. До квітня 2021-го на вул. Тернопільській, 42 збудовано вісім поверхів ЖК «Персенківка». За даними YouControl, директором і співзасновником компанії «Ірокс», що своєю чергою є серед співзасновників ТОВ «Персенківка», є Ігор Микичак, якого у 2018-му затримувала львівська поліція через підозри у шахрайстві та підробленні документів у галузі містобудування.
Міська рада просить мешканців купувати нерухомість лише у перевірених забудовників. Переглянути перелік недобросовісних забудовників можна за посиланням.