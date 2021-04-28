Чотири роки місто судиться із забудовником за самобуд на Тернопільській

ПрАТ «Ірокс» та ТзОВ «Персенківка», що будують багатоквартирний житловий будинок без жодних дозволів на вул. Тернопільській, 42 у Львові, оштрафували на 1,6 млн грн. Про це повідомив департамент містобудування, застерігаючи львів’ян не купувати житла в самобуді.

16 квітня Інспекція ДАБК у Львові провела перевірку на будівельному майданчику на вул. Тернопільській, 42. За її результатами оштрафувала дві юридичні особи – ПрАТ «Ірокс» та ТзОВ «Персенківка», кожній штраф по 839 900 грн.

«Інспектори зафіксували, що будівельні роботи тривають, на будові майже 300 працівників, а документи, звичайно, в забудовника не з’явилися. З огляду на зафіксовані порушення, було визначено суму штрафу – 1,6 млн грн. Усі будівельні роботи повинні бути зупинені, на усунення решти порушень в забудовника є два місяці», — повідомили у департаменті містобудування.

За інформацією міської інспекції Держархбудконтролю, ще у 2016 році забудовнику скасували дозвіл на виконання будівельних робіт. Однак компанія «Ірокс» не зупинила робіт, а будівництво проводить самочинно, без жодних дозволів. У квітні Сихівський райсуд скасував накладені кілька років тому штрафи та припис про зупинку цього будівництва.

Компанію «Ірокс» неодноразово звинувачували у незаконному будівництві житла у Львові, зокрема на вул. Антонича – Майданна та вул. Шевченка, 418, що їх збудували з порушенням містобудівного законодавства. До квітня 2021-го на вул. Тернопільській, 42 збудовано вісім поверхів ЖК «Персенківка». За даними YouControl, директором і співзасновником компанії «Ірокс», що своєю чергою є серед співзасновників ТОВ «Персенківка», є Ігор Микичак, якого у 2018-му затримувала львівська поліція через підозри у шахрайстві та підробленні документів у галузі містобудування.

Міська рада просить мешканців купувати нерухомість лише у перевірених забудовників. Переглянути перелік недобросовісних забудовників можна за посиланням.