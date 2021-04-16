Станом на початок 2021-го на вул. Тернопільській, 42 уже зведені десять поверхів ЖК «Персенківка»

Сихівський райсуд Львова скасував штрафи та припис міської інспекції ДАБК про зупинку скандального будівництва ПАТ «Ірокс» на вулиці Тернопільській, 42. Від 2016-го мерія намагається зобов'язати «Ірокс» знести 10-поверховий будинок, звинувачуючи компанію у самовільному будівництві. Втім, кілька місяців назад Господарський суд Львівщини відмовив у задоволенні позову про знесення житлового комплексу, а зараз Сихівський райсуд взагалі скасував накладені кілька років тому штрафи та припис про зупинку цього будівництва.

Штрафи на «Ірокс» через ЖК на вул. Тернопільській, 42 наклали ще в жовтні 2016 року. Тоді міська інспекція Державного архітектурно-будівельного контролю провела перевірку будівництва і виявила, що «Ірокс» не веде авторського та технічного нагляду (тобто не слідкує, чи будівництво відповідає проекту та будівельним нормам). У результаті на забудовника наклали два штрафи на понад 117 тисяч гривень та видали припис про зупинку будівництва.

«Ірокс» оскаржив ці штрафи та припис в суді, справу розглядали понад чотири роки і 5 квітня суддя Сихівського райсуду Софія Чорна стала на бік забудовника.

Суд вирішив, що міська інспекція ДАБК не мала права проводити перевірку цієї забудови, оскільки це об'єкт V рівня складності і перевірки на такому об'єкті може проводити лише обласна ДАБІ. У матеріалах справи згадані два висновки щодо рівня складності цього будівництва. Один із них винесений у 2014-му і в ньому вказано, що ЖК «Персенківка» має IV рівень складності, відтак міська інспекція ДАБК мала право проводити перевірки і зупиняти це будівництво. Інший висновок – за 2018-ий і в ньому вказано, що це об'єкт V рівня складності, оскільки на будівництві постійно перебувають 408 осіб. Суддя Софія Чорна взяла до уваги другий висновок експертів.

«Таким чином відповідач як виконавчий орган з питань державного архітектурно-будівельного контролю Львівської міської ради при здійсненні позапланової перевірки діяв поза межами своїх повноважень. Відтак оскаржувані постанови від 17.10.2016р., 18.10.2016р. та припис від 05.10.2016р. є протиправними та підлягають скасуванню», – вказано у рішенні суду.

В.о. начальника міської інспекції ДАБК Тарас Павлишин повідомив ZAXID.NET, що на це рішення уже подали апеляцію, оскільки у ДАБК впевнені, що перевірка була законною. Відомо також, що через будівництво на вул. Тернопільській, 42 триває ще одна перевірка, але її результати мають оприлюднити наступного тижня.

Компанію «Ірокс» неодноразово звинувачували у незаконному будівництві житла у Львові, зокрема на вул. Антонича – Майданна та вул. Шевченка, 418, що їх збудували з порушенням містобудівного законодавства. До квітня 2021-го на вул. Тернопільській, 42 уже збудовано дві з шести секцій ЖК «Персенківка», інші чотири ще будуються. Усі квартири у майбутньому житловому комплексі, судячи з інформації на порталі ЛУН, вже продані. Два тижні назад мерія заявила, що звернеться до поліції через відновлення цього будівництва.

За даними аналітичної системи YouControl, директором і співзасновником компанії «Ірокс», що своєю чергою є серед співзасновників ТОВ «Персенківка», є Ігор Микичак, якого у 2018-му затримувала львівська поліція через підозри у шахрайстві та підробленні документів у галузі містобудування (ця справа досі розслідується).