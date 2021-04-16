«Ірокс» через суд скасував заборону на будівництво скандальної багатоповерхівки у Львові
Міська інспекція ДАБК уже подала апеляцію на рішення суду
Сихівський райсуд Львова скасував штрафи та припис міської інспекції ДАБК про зупинку скандального будівництва ПАТ «Ірокс» на вулиці Тернопільській, 42. Від 2016-го мерія намагається зобов'язати «Ірокс» знести 10-поверховий будинок, звинувачуючи компанію у самовільному будівництві. Втім, кілька місяців назад Господарський суд Львівщини відмовив у задоволенні позову про знесення житлового комплексу, а зараз Сихівський райсуд взагалі скасував накладені кілька років тому штрафи та припис про зупинку цього будівництва.
Штрафи на «Ірокс» через ЖК на вул. Тернопільській, 42 наклали ще в жовтні 2016 року. Тоді міська інспекція Державного архітектурно-будівельного контролю провела перевірку будівництва і виявила, що «Ірокс» не веде авторського та технічного нагляду (тобто не слідкує, чи будівництво відповідає проекту та будівельним нормам). У результаті на забудовника наклали два штрафи на понад 117 тисяч гривень та видали припис про зупинку будівництва.
«Ірокс» оскаржив ці штрафи та припис в суді, справу розглядали понад чотири роки і 5 квітня суддя Сихівського райсуду Софія Чорна стала на бік забудовника.
Суд вирішив, що міська інспекція ДАБК не мала права проводити перевірку цієї забудови, оскільки це об'єкт V рівня складності і перевірки на такому об'єкті може проводити лише обласна ДАБІ. У матеріалах справи згадані два висновки щодо рівня складності цього будівництва. Один із них винесений у 2014-му і в ньому вказано, що ЖК «Персенківка» має IV рівень складності, відтак міська інспекція ДАБК мала право проводити перевірки і зупиняти це будівництво. Інший висновок – за 2018-ий і в ньому вказано, що це об'єкт V рівня складності, оскільки на будівництві постійно перебувають 408 осіб. Суддя Софія Чорна взяла до уваги другий висновок експертів.
«Таким чином відповідач як виконавчий орган з питань державного архітектурно-будівельного контролю Львівської міської ради при здійсненні позапланової перевірки діяв поза межами своїх повноважень. Відтак оскаржувані постанови від 17.10.2016р., 18.10.2016р. та припис від 05.10.2016р. є протиправними та підлягають скасуванню», – вказано у рішенні суду.
В.о. начальника міської інспекції ДАБК Тарас Павлишин повідомив ZAXID.NET, що на це рішення уже подали апеляцію, оскільки у ДАБК впевнені, що перевірка була законною. Відомо також, що через будівництво на вул. Тернопільській, 42 триває ще одна перевірка, але її результати мають оприлюднити наступного тижня.
Компанію «Ірокс» неодноразово звинувачували у незаконному будівництві житла у Львові, зокрема на вул. Антонича – Майданна та вул. Шевченка, 418, що їх збудували з порушенням містобудівного законодавства. До квітня 2021-го на вул. Тернопільській, 42 уже збудовано дві з шести секцій ЖК «Персенківка», інші чотири ще будуються. Усі квартири у майбутньому житловому комплексі, судячи з інформації на порталі ЛУН, вже продані. Два тижні назад мерія заявила, що звернеться до поліції через відновлення цього будівництва.
За даними аналітичної системи YouControl, директором і співзасновником компанії «Ірокс», що своєю чергою є серед співзасновників ТОВ «Персенківка», є Ігор Микичак, якого у 2018-му затримувала львівська поліція через підозри у шахрайстві та підробленні документів у галузі містобудування (ця справа досі розслідується).