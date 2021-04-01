У 2016 році ДАБК скасувала дозвіл на будівельні роботи на вул. Тернопільській, 42 через низку порушень

Будівельна компанія «Ірокс» відновила самовільне будівництво багатоповерхівки на вул. Тернопільській, 24. Як повідомили 1 квітня у прес-службі Львівської міської ради, місто скерує звернення до відповідних інстанцій та намагатиметься зупинити будівництво.

На вул. Тернопільській, 42 ПАТ «Ірокс» та ТОВ «Персенківка» зводять 10-поверховий ЖК «Персенківка». У 2016 році міська ДАБК провела перевірку будівництва, після якої згодом анулювала дозвіл на реконструкцію нежитлового приміщення під багатоповерхівку з добудовою та надбудовою.

Згодом Львівська міськрада подала до суду, аби зобов’язати «Ірокс» зніс самовільно прибудову та надбудову площею 1046,9 м2. Утім наприкінці грудня торік Господарський суд Львівської області у задоволенні позову відмовив, аргументувавши своє рішення тим, що компанія отримала дозвіл на будівельні роботи ще у 2008 році й упродовж восьми років ані ЛМР, ані інші органи контролю не перевіряли правильність такого рішення. Крім того, реконструкцію будівлі виконують на основі двох частин однієї нежитлової будівлі, право власності на яку мають і ПАТ «Ірокс», і ТОВ «Персенківка».

Міськрада на це рішення подала апеляцію. Так само у судах перебувають справи про оскарження забудовником штрафів ДАБК та наказу про анулювання дозволу на проведення будівельних робіт.

«Дійсно, це є одне із проблемних будівництв – самовільні будівельні роботи, які вчиняє сумновідома компанія «Ірокс». Власне, певний час ці роботи були зупинені, але вони їх відновили. Це є повністю самовільні роботи, вони не мають жодних дозволів від міста. Є проблема у тому, що це будівництво класифікується як СС3, тобто це клас наслідків, які є підконтрольні державним органам архбудконтролю. Міська інспекція юридичних важелів тут не має, хоча зараз відбуваються судові процеси для того, щоб довести, що насправді місто може тут впливати», – розповів заступник міського голови Львова з питань містобудування Любомир Зубач.

За його словами, міський голова Львова Андрій Садовий доручив звернутися у правоохоронних органів, аби зупинити самовільне будівництво. Згідно з сайтом новобудов ЛУН, продаж квартир у ЖК «Персенківка» призупинений.

За даними аналітичної системи YouControl, директором і співзасновником компанії «Ірокс» є Ігор Микичак. У 2018 році його затримувала за підозрою у шахрайстві та підробленні документів у галузі містобудування.

Нагадаємо, що будівельна компанія «Ірокс» відома низкою незаконних будівництв у Львові. Зокрема житлові будинки на вул. Антонича – Майданна та вул. Шевченка, 418 збудували з порушенням містобудівного законодавства. Оновлений перелік недобросовісних забудовників Львова можна переглянути за посиланням.