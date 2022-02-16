Компанія «Ірокс» будує 10-поверховий ЖК «Персенківка» на вул. Тернопільській, 42 у Львові

Верховний суд Касаційного господарського суду остаточно дозволив не зносити скандальний житловий будинок на вул. Тернопільській, 42 у Львові. Львівська міська рада кілька років судилася із забудовниками «Ірокс» та ТОВ «Персенківка» через низку порушень, виявлених під час перевірки будмайданчика, повідомляють «Наші Гроші. Львів».

Каркас 10-поверхового ЖК «Персенківка» збудували на вул. Тернопільській, 42 у Львові. Ще у 2016 році міська ДАБК провела перевірку будмайданчика й через низку порушень анулювала дозвіл на реконструкцію нежитлового приміщення під багатоповерхівку з добудовою та надбудовою.

Після цього Львівська міськрада звернулася до суду, аби зобов’язати «Ірокс» знести багатоповерхівку. Утім у 2020 році Господарський суд Львівської області у задоволенні позову відмовив, вказавши, що компанія отримала дозвіл на будівельні роботи ще у 2008 році і впродовж восьми років ані міськрада, ані інші органи контролю не перевіряли правильність цього рішення.

Міськрада на це рішення подала апеляцію, яку програла, тому звернулася до Касаційного суду. 1 лютого Верховний Суд Касаційного господарського суду у задоволені позову Львівської міськради відмовив і закрив провадження. На думку суддів, міська рада не змогла підтвердити незаконність дозволу на будівельні роботи компанії «Ірокс». Ця ухвала суду є остаточною й оскаржити її не можна.

Водночас у судах ще перебувають справи про скасування штрафів міської ДАБК, які інспектори виписали компанії за низку порушень. У квітні торік Сихівський райсуд скасував накладені кілька років тому штрафи та припис про зупинку цього будівництва.

Будівельна компанія «Ірокс» відома низкою скандальних об'єктів у Львові. Зокрема житлові будинки на вул. Антонича – Майданна та вул. Шевченка, 418 збудували з порушенням містобудівного законодавства. За даними аналітичної системи YouControl, директором і співзасновником компанії «Ірокс» є Ігор Микичак. У 2018 році його затримувала за підозрою у шахрайстві та підробленні документів у галузі містобудування.

Оновлений перелік недобросовісних забудовників Львова, які періодично оновлює Львівська міськрада та міська ДАБК, можна переглянути за посиланням.