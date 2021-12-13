Львівського забудовника оштрафували за незаконну житлову багатоповерхівку
Замість реконструкції складів на вул. Городницькій почали будувати житлову багатоповерхівку
Міська Інспекція Держархбудконтролю оштрафувала львівського забудовника на понад 380 тис. грн за незаконне будівництво на вул. Городницькій. Забудовник мав реконструювати існуючу будівлю під склади, а натомість вирішив звести новий житловий будинок.
Як повідомляв раніше ZAXID.NET, львівська компанія «Юнітек» у 2018 році отримала містобудівні умови і обмеження на реконструкцію будинку вул. Городницькій, 47 під виробничо-складську будівлю. Після цього забудовник отримав дозвіл інспекції ДАБК на ці роботи, де вказано, що після реконструкції будівля не повинна перевищувати 4 поверхи. Попри це забудовник почав продаж апартаментів у цьому будинку і вже почав будівництво 5 поверху, що суперечить дозвільним документам. Міська інспекція ДАБК ініціювала перевірку цього будівництва.
У понеділок, 13 грудня, заступник міського голови з питань містобудування Любомир Зубач повідомив про результати перевірки будівництва на вул. Городницькій. Інспектори підтвердили усі порушення на будівництві і наклали на замовника «Юнітек» та підрядника будівництва ТзОВ «Обра Констракшн Груп» одразу кілька штрафів: за порушення містобудівних умов і обмежень, за будівельні роботи без дозволів та за порушення термінів подачі будівельної документації.
Загальна сума штрафів становить понад 380 тис. грн. Окрім того, на суму від 6,5 до 8 тис. грн оштрафують архітектора та інженера, які здійснюють авторський і технічний нагляд.
Також міська інспекція ДАБК звернулася до прокуратури з проханням перевірити законність продажу апартаментів в будинку на вул. Городницькій, 47.
За даними YouControl, компанія «Юнітек» зареєстрована у Жовкві. Власниками фірми є мешканка Рави-Руської Галина Шабат та уродженка Жовкви Ольга Стефанишин. Власниками ТзОВ «Обра Констракшн Груп» є Андрій Жук є Рустам Логай – власник кількох компаній будівельної корпорації Avalon Inc. Компанія «Обра Констракшн Груп» вказана генпідрядником на кількох об’єктах Avalon.
Судячи з інформації на сайті ЛУН, на вул. Городницькій будують апарт-комплекс LemCity. Тут продавали 1,2 та 3-кімнатні апартаменти від 38 тис. грн за м2, однак станом на 13 грудня продаж житла призупинили.