Замість рекоснтрукції складів на вул. Городницькій, 47 будують новий будинок з апартаментами (зліва на фото)

Міська Інспекція Держархбудконтролю оштрафувала львівського забудовника на понад 380 тис. грн за незаконне будівництво на вул. Городницькій. Забудовник мав реконструювати існуючу будівлю під склади, а натомість вирішив звести новий житловий будинок.

Як повідомляв раніше ZAXID.NET, львівська компанія «Юнітек» у 2018 році отримала містобудівні умови і обмеження на реконструкцію будинку вул. Городницькій, 47 під виробничо-складську будівлю. Після цього забудовник отримав дозвіл інспекції ДАБК на ці роботи, де вказано, що після реконструкції будівля не повинна перевищувати 4 поверхи. Попри це забудовник почав продаж апартаментів у цьому будинку і вже почав будівництво 5 поверху, що суперечить дозвільним документам. Міська інспекція ДАБК ініціювала перевірку цього будівництва.

У понеділок, 13 грудня, заступник міського голови з питань містобудування Любомир Зубач повідомив про результати перевірки будівництва на вул. Городницькій. Інспектори підтвердили усі порушення на будівництві і наклали на замовника «Юнітек» та підрядника будівництва ТзОВ «Обра Констракшн Груп» одразу кілька штрафів: за порушення містобудівних умов і обмежень, за будівельні роботи без дозволів та за порушення термінів подачі будівельної документації.

Загальна сума штрафів становить понад 380 тис. грн. Окрім того, на суму від 6,5 до 8 тис. грн оштрафують архітектора та інженера, які здійснюють авторський і технічний нагляд.

Також міська інспекція ДАБК звернулася до прокуратури з проханням перевірити законність продажу апартаментів в будинку на вул. Городницькій, 47.

За даними YouControl, компанія «Юнітек» зареєстрована у Жовкві. Власниками фірми є мешканка Рави-Руської Галина Шабат та уродженка Жовкви Ольга Стефанишин. Власниками ТзОВ «Обра Констракшн Груп» є Андрій Жук є Рустам Логай – власник кількох компаній будівельної корпорації Avalon Inc. Компанія «Обра Констракшн Груп» вказана генпідрядником на кількох об’єктах Avalon.

Судячи з інформації на сайті ЛУН, на вул. Городницькій будують апарт-комплекс LemCity. Тут продавали 1,2 та 3-кімнатні апартаменти від 38 тис. грн за м2, однак станом на 13 грудня продаж житла призупинили.