На вул. Городницькій будують 5-поверховий комллекс з апартаментами

Львівська мерія попередила про незаконну багатоповерхівку, яку будують на вул. Городницькій. Забудовник отримав дозволи на зведення 4-поверхової виробничо-складської будівлі, а натомість почав будувати 5 поверх і продавати житло.

Як повідомив у понеділок, 29 листопада, заступник міського голови Львова з питань містобудування Любомир Зубач, ТзОВ «Юнітек» у 2018 році отримала містобудівні умови і обмеження на реконструкцію будинку вул. Городницькій, 47 під виробничо-складську будівлю. Після цього забудовник отримав дозвіл інспекції ДАБК на ці роботи, де вказано, що після реконструкції будівля не повинна перевищувати 4 поверхи. Попри це забудовник уже почав будівництво 5 поверху, що суперечить дозвільним документам.

Окрім цього, за словами Зубача, забудовник уже почав продавати площі в будинку під житло, не маючи на це дозволів.

«Міська інспекція ДАБК уже зафіксувала, що на об'єкті проведені бетонні роботи з будівництва 5-го поверху. Навіть більше – ТзОВ на одному із сайтів розпочала продаж житла в апарт-комплексі, на побудову якого не має жодних дозвільних документів. Тому закликаємо львів’ян бути обачними і не поспішати купувати там квадратних метрів», – попередив Любомир Зубач.

Судячи з інформації на сайті ЛУН, на вул. Городницькій будують апарт-комплекс LemCity. Тут уже продають 1,2 та 3-кімнатні апартаменти від 38 тис. грн за м2.

Візуалізація майбутнього комлпексу з апартаментами на вул. Городницькій

Зараз міська інспекція ДАБК проводить перевірку будівництва, яка триватиме до 9 грудня. Інспектори мають з’ясувати, чи забудовник дотримався усіх містобудівних умов і обмежень. Після перевірки на забудовника накладуть штраф та випишуть приписи про зупинення робіт і усунення порушень. Якщо забудовник відмовиться усунути порушення, йому доведеться знести зайвий поверх.

За даними YouControl, компанія «Юнітек» зареєстрована у Жовкві. Власниками фірми є мешканка Рави-Руської Галина Шабат та уродженка Жовкви Ольга Стефанишин.