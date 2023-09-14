Житловий комплекс на вул. Шевченка, 418 у Львові збудували на комунальній ділянці без дозволів

Львівська будівельна компанія «Ірокс» намагається через суд скасувати створення ОСББ у ЖК «Львівська брама» на вул. Шевченка, 418. Сам комплекс збудований без дозволів, комунікації до будинку підведенні як до будмайданчика, а створенням ОСББ мешканці намагаються вплинути на забудовника та місцеву владу, аби узаконити самобуд.

У 1999 році ВАТ «Львівський завод «Автонавантажувач» продав компанії «Ірокс» фундамент під будівництво 5-поверхового 45-квартирного житлового будинку. Тоді площа будівництва становила 854 м2. Натомість забудовник збудував 10-поверховий кількасекційний житловий комплекс на 6,678 тис. м2. При цьому, компанія не отримала містобудівні умови та обмеження і не оформила земельні документи на це будівництво. Зараз ділянка під ЖК не оформлена, хоча перебуває в комунальній власності й входить до меж червоних ліній.

Попри це, у 2008 році Інспекція державного архітектурно-будівельного контролю у Львівській області видала «Іроксу» дозвіл на початок робіт для завершення будівництва житлового будинку, а у 2016 році міська ДАБІ звернулась в суд щодо скасування цього наказу. Після кількарічних судових розглядів у 2021 році Верховний суд постановив повторно розглянути справу про скасування дозволів на будівництво житлового комплексу «Львівська брама». Справа перебуває на новому розгляді Львівського окружного адміністративного суду.

Сам житловий комплекс збудований та заселений. Щоправда офіційно комунікації підведені як до будівельного майданчика, тому за комунальні послуги мешканці сплачували компанії «Ірокса», компанія вже самостійно розраховувалась за надані послуги з підприємтсвами. Мешканці через суд змогли зареєструвати право власності на квартири, хоча міська рада неодноразово заявляла про намір знести ЖК.

Як розповів ZAXID.NET один із власників квартири у «Львівській брамі» Мирослав Голяк, аби спробувати узаконити ЖК, у жовтні 2022 року мешканці зареєстрували ОСББ. Однак забудовник звернувся в Господарський суд Львівської області, аби скасувати рішення установчих зборів про створення ОСББ. Спершу суд відмовив, однак згодом відкрив провадження у цій справі.

Своєю чергою, ОСББ також звернулося до суду, аби зобов’язати забудовника передати оригінали технічних документів на будинок та скасувати реєстрацію права власності на нежитлові технічні приміщення.

Будівельна компанія «Ірокс» відома низкою скандальних об'єктів у Львові. Зокрема житлові будинки на вул. Антонича – Майданна та вул. Шевченка, 418 збудували з порушенням містобудівного законодавства. За даними аналітичної системи YouControl, директором і співзасновником компанії «Ірокс» є Ігор Микичак. У 2018 році його затримувала за підозрою у шахрайстві та підробленні документів під час будівництва ЖК у Рясному, вирок у ці справі досі не винесений.

Конфлікт між інспекцією ДАБК і забудовником ПАТ «Ірокс» щодо будівництва на Шевченка, 418 триває з жовтня 2016 року. Тоді ДАБК скасувало дозволи на будівництво житлового комплексу. А забудовник в свою чергу оскаржив і скасував це рішення через суд.

P.S. Якщо ви стали жертвою шахрайських дій забудовників або володієте інформацією про порушення у містобудівній діяльності, пишіть нам на електронну адресу v.eismunt@zaxid.net.