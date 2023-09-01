Львівський забудовник ошукав майже 200 інвесторів на будівництві ЖК у Чернівцях
Слідчі повідомили про підозру колишньому директору компанії «МС Імперіал Буд» Ігорю Саврію
Поліція повідомила про підозру львівському забудовнику, який обдурив вкладників на 173 млн грн під час будівництва житлового комплексу в Чернівцях. За даними ZAXID.NET, ідеться про ЖК Imperial Park Avenue, який будує львівська будівельна компанія «МС Імперіал Буд».
Як повідомили 1 вересня в чернівецькій прокуратурі, впродовж 2016–2020 років забудовник уклав із інвесторами попередні договори купівлі-продажу квартир у Чернівцях. Інвестори оплатили повну або часткову вартість квартир, однак із 2018 року будівництво фактично не велось.
Внаслідок цієї афери постраждали 190 вкладників, яких ошукали загалом на 173 млн грн. У поліції зазначили, що забудовник кілька разів називав різні терміни здачі в експлуатацію будинку, втім, зрозумівши, що їх ошукали, інвестори звернулись у поліцію. Наразі поліцейські встановили 190 потерпілих, які інвестували у будівництво квартир від 450 тис. до 1,3 млн грн.
Першотравневий районний суд Чернівців у межах кримінального провадження арештував недобудовані обʼєкти нерухомості, а 30 серпня слідчі повідомили власнику компанії про підозру в шахрайстві за ч. 3, ч. 4 ст. 190 ККУ.
Судячи з фото з будмайданчика, які опублікувала прокуратура, та матеріалів справи кримінального провадження, йдеться про ЖК Imperial Park Avenue на вул. Рівненській, 7 у Чернівцях. В ухвалах суду про арешт майна вказано, що слідчі відкрили кримінальне провадження стосовно львівського забудовника «МС Імперіал Буд» ще у вересні 2022 року.
У 2015 році ТОВ «Глобус-2020», якому належить ділянка на вул. Рівненській, та ТОВ «МС Імперіал Буд» уклали договір про співпрацю щодо будівництва житлового комплексу. Упродовж 2016-2018 років «МС Імперіал Буд» уклав із покупцями 225 договорів на обʼєкти нерухомості в майбутньому ЖК. Отримати свої квартири вони мали у четвертому кварталі 2017 року.
«Упродовж 2016-2017 років будівництво відбувалось прискореними темпами, проте в 2018 році будівельні роботи раптово призупинилися. На той момент закінчено будівництво секцій А та Б, зведено десять поверхів секцій В, Г, Д, Е та розпочато будівництво секцій Ж та К (котлован). З того часу забудовником будівельні роботи не здійснювались. Звернення інвесторів ним ігноруються», – йдеться в матеріалах справи.
ТзОВ «МС Імперіал Буд» зареєстрована у Львові на вул. Садовій, 2 більше 10 років тому. Зараз одноосібним власником і директором компанії є мешканець Миколаєва Артем Соболєв, утім до грудня 2022 року компанія належала львівʼянину Ігорю Саврію.
У 2021 році стало відомо, що інша компанія Ігоря Саврія ТзОВ «Буд-Ніко» привласнила комунальну ділянку на вул. Лазаренка, 34 у Львові. Землю вартістю понад 4,6 млн грн оформили на померлих людей. Господарський суд Львівської області повернув цю ділянку в комунальну власність.