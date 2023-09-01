Йдеться про будівництво ЖК Imperial Park Avenue на вул. Рівненській у Чернівцях

Поліція повідомила про підозру львівському забудовнику, який обдурив вкладників на 173 млн грн під час будівництва житлового комплексу в Чернівцях. За даними ZAXID.NET, ідеться про ЖК Imperial Park Avenue, який будує львівська будівельна компанія «МС Імперіал Буд».

Як повідомили 1 вересня в чернівецькій прокуратурі, впродовж 2016–2020 років забудовник уклав із інвесторами попередні договори купівлі-продажу квартир у Чернівцях. Інвестори оплатили повну або часткову вартість квартир, однак із 2018 року будівництво фактично не велось.

Внаслідок цієї афери постраждали 190 вкладників, яких ошукали загалом на 173 млн грн. У поліції зазначили, що забудовник кілька разів називав різні терміни здачі в експлуатацію будинку, втім, зрозумівши, що їх ошукали, інвестори звернулись у поліцію. Наразі поліцейські встановили 190 потерпілих, які інвестували у будівництво квартир від 450 тис. до 1,3 млн грн.

Першотравневий районний суд Чернівців у межах кримінального провадження арештував недобудовані обʼєкти нерухомості, а 30 серпня слідчі повідомили власнику компанії про підозру в шахрайстві за ч. 3, ч. 4 ст. 190 ККУ.

Судячи з фото з будмайданчика, які опублікувала прокуратура, та матеріалів справи кримінального провадження, йдеться про ЖК Imperial Park Avenue на вул. Рівненській, 7 у Чернівцях. В ухвалах суду про арешт майна вказано, що слідчі відкрили кримінальне провадження стосовно львівського забудовника «МС Імперіал Буд» ще у вересні 2022 року.

У 2015 році ТОВ «Глобус-2020», якому належить ділянка на вул. Рівненській, та ТОВ «МС Імперіал Буд» уклали договір про співпрацю щодо будівництва житлового комплексу. Упродовж 2016-2018 років «МС Імперіал Буд» уклав із покупцями 225 договорів на обʼєкти нерухомості в майбутньому ЖК. Отримати свої квартири вони мали у четвертому кварталі 2017 року.

«Упродовж 2016-2017 років будівництво відбувалось прискореними темпами, проте в 2018 році будівельні роботи раптово призупинилися. На той момент закінчено будівництво секцій А та Б, зведено десять поверхів секцій В, Г, Д, Е та розпочато будівництво секцій Ж та К (котлован). З того часу забудовником будівельні роботи не здійснювались. Звернення інвесторів ним ігноруються», – йдеться в матеріалах справи.

Через здорожчання будівельних робіт у 2020 році забудовник уклав із інвесторами нові угоди, однак роботи все одно не виконувались. Тому інвестори звернулись в поліцію.

ТзОВ «МС Імперіал Буд» зареєстрована у Львові на вул. Садовій, 2 більше 10 років тому. Зараз одноосібним власником і директором компанії є мешканець Миколаєва Артем Соболєв, утім до грудня 2022 року компанія належала львівʼянину Ігорю Саврію.

У 2021 році стало відомо, що інша компанія Ігоря Саврія ТзОВ «Буд-Ніко» привласнила комунальну ділянку на вул. Лазаренка, 34 у Львові. Землю вартістю понад 4,6 млн грн оформили на померлих людей. Господарський суд Львівської області повернув цю ділянку в комунальну власність.