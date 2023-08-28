Зараз компанія займається будівництвом трьох житлових комплексів: Rubicon city, «Етно Дім» та Pictorial

Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Глоріон», якому належить 10% львівської будівельної компанії «Рубікон Груп», подав заяву до суду про банкрутство забудовника. Про це 28 серпня повідомили на сторінках будівельно-інвестиційної компанії «Рубікон Груп» у Facebook і Telegram.

Як вказано в повідомленні, 25 серпня АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Глоріон"», як учасник та ініціюючий кредитор, подав заяву до Господарського суду Львівської області про банкрутство ТОВ «БІК Рубікон Груп». Свої дії представники «Глоріону» пояснили «відсутністю домовленостей» із новою дирекцією компанії-забудовника щодо погашення ними боргів та «відсутністю у діях дирекції будь-який вчинків, що могли б свідчити про нормальне здійснення господарської діяльності Товариства».

«Після розгляду усіх поданих документів судом буде призначено арбітражного керуючого. Таке рішення дозволить максимально убезпечити майно та активи «Рубікон Груп», – йдеться в повідомленні.

Зараз компанія займається будівництвом трьох житлових комплексів: Rubicon city на вул. Кільцевій, 17 у Винниках, «Етно Дім» на вул. Вулецькій у Давидівській ОТГ та Pictorial на вул. Володимира Великого, 2а. Кілька місяців тому проблеми всередині будівельної компанії стали публічними. Колишній директор «Рубікон Груп» Тарас Іваньо, який очолював компанію із 2016 року, заявив про рейдерське захоплення компанії, унаслідок чого його усунули з посади. Натомість новими директорами компанії рішенням зборів стали Інна Гищук, Ігор Іваник та Віталій Коваленко. Рішення про зміну керівництва «Рубікон Груп» Тарас Іваньо оскаржує у суді. Обидві групи директорів звинувачують одне одного в розкладанні грошей інвесторів.

Вкладники, які придбали житло в «Рубікон Груп» за договорами купівлі-продажу майнових прав звинуватили забудовника у шахрайстві. Зокрема інвестори, які купили помешкання в ЖК «Етно Дім» на вул. Вулецькій, не можуть отримати квартири через низку причин, серед яких корпоративний конфлікт всередині компанії, кримінальне провадження, недобудовані секції та неможливість ввести в експлуатацію житло через непідʼєднані мережі. Роботи на будмайданчику майже зупинились.

Як стало відомо ZAXID.NET із власних джерел, Тарас Іваньо є бізнес-партнером власника фонду «Глоріон» Івана Горпинюка, який і розпочав процедуру банкрутства. ZAXID.NET намагався отримати коментар від Тараса Іваня, втім на момент публікації сконтактуватись із ним не вдалось. Однак кілька юристів, із якими спілкувався ZAXID.NET, припустили, що на такий крок колишнє керівництво компанії могло піти, оскільки не змогло домовитись із нинішніми директорами про вигідні позиції для повернення Тараса Іваня на посаду директора «Рубікон Груп». А призначення арбітражного керуючого значно обмежить вплив нових директорів на будівельну компанію і дозволить Тарасу Іваню повернути собі контроль над «Рубікон Груп».

«Законодавство про банкрутство передбачає, в першу чергу, фінансове оздоровлення ТОВ "Рубікон Груп"». В АТ "ЗНВКІФ "ГЛОРІОН"" запевнили, що відкриття провадження у справі про банкрутство та введення першої її стадії – розпорядження майном боржника, не означає банкрутства ТОВ "Рубікон Груп", а передбачає виключно об'єктивне посилення контролю над його господарською діяльністю та захист вкладів інвесторів Товариства», – йдеться в заяві на офіційній сторінці «Рубікон Груп» у Facebook.

Своєю чергою, легітимна дирекція «Рубікон Груп» заявила, що АТ «Глоріон» перемовин не ініціював та не проводив. Натомість нове керівництво звинуватило у фінансових проблемах компанії Тараса Іваня, зазначивши, що він намагається отримати підконтрольного арбітражного керуючого, аби повернути контроль над компанією.

«У випадку відкриття провадження буде проведена незалежна інвентаризація активів та встановлено причини критичного фінансового стану Товариства. Провадження про банкрутство "Рубікон Груп»", передання документації Товариства та робота новообраної дирекції невигідна для пана Іваньо та його оточення, адже саме такі речі маю всі шанси довести його вину та змусити повернути виведені активи Товариства назад у будівництво», – йдеться в повідомленні.

Офіційно компанія «Рубікон-Груп» належить мешканці Мостиського району Марті Іваньо, львівʼянці Тетяні Мамчак. Також невеликі частки, крім «Глоріону», мають Ілона-Марія Пастущак і АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Сіті Інвест Девелопмент"».

Із серпня 2022 року поліція розслідує кримінальну справу щодо привласнення майже 53 млн грн коштів інвесторів однією зі співвласниць компанії «Рубікон Інвест» Ірини Іваник. Наразі справа перебуває на стадії досудового розслідування.